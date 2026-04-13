Gizli bölmeden kokain çıktı: Polis köpeğini geçemediler!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç takibe alındı. Araç, Pirinçlik uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı.

KOKAİN GİZLİ BÖLMELERE SAKLANDI

Operasyona narkotik dedektör köpeği de katılırken, araçta yapılan detaylı aramada tampon ve kapı bölmelerine gizlenmiş halde toplam 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.