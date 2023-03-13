Chrome bir web tarayıcısı olarak bilinmektedir. Tarayıcıda bir normal bir de gizli sekme kısayolu mevcuttur. Bilgisayarda gizli sekme kısayolu tuşunun hangi tuş olduğunu merak edenlerin sayısı epey fazladır. Bu yazımızda sizler için gizli sekme kısayolu – chrome gizli sekme kısayol tuşu nedir, klavyeden nasıl açılır gibi soruların cevaplarına yer verdik. Konuyla ilgili tüm detayları yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Chrome Gizli Sekme Kısayol Tuşu Nedir?

Chrome gizli sekme kısayolu son dönemlerde birçok kişinin öğrenmek istediği kısayollardan biridir. Chrome, Google tarafından geliştirilen ve dünya çapında bilinen web tarayıcılarından biridir. Bu web tarayıcısı sayesinde aradığımız her konunun içeriğine kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Google Chrome web tarayıcısının bir normal bir de gizli sekme modu mevcuttur. İnternet ortamında açtığınız tüm sayfalar tarayıcınızın geçmişine kaydedilmektedir. İnternette sayfalar arası gizli bir şekilde gezinilmek istendiğinde gizli mod devreye girer. Gizli mod kullanıldığında ziyaret edilen sayfalar tarayıcınızın geçmişine kaydedilmez. Ayrıca kişisel verilerinizde güvenli bir şekilde korunur. Gizli sekme kısayolu chrome ile internet ortamında kimseye görünmeden gezinebilirsiniz.

Chrome Gizli Sekme Kısayol Tuşu Klavyeden Nasıl Açılır?

Chrome gizli sekme kısayol tuşlarının hangilerini olduğunu öğrendiğinde tarayıcınızda gizli bir şekilde oturum açabilirsiniz. Yeni gizli sekme kısayol tuşları ile birden fazla gizli sekme açabilir ve birden fazla hesaba giriş yapabilirsiniz. Bilgisayarda chrome gizlilik modu kısayolu tuşları kullandığınız işletim sistemine göre farklılık göstermektedir. Gizli sekme açmak için kullanmanız gereken klavye kısayolları şu şekildedir:

Windows, Linux ya da Chrome OS için gizli sekme kısayol tuşu: Ctrl + Üst Karakter +n

Mac için gizli sekme kısayolu tuşu: ⌘ + Üst Karakter + n

Gizli sekmeleri kapatmak istediğinizde ise sağ üst kısımda bulunan X simgesine tıklamanız yeterlidir.