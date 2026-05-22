Gizli tanık CHP'deki kirli düzeni tek tek ifşa etti: "Özgür Özel'in evi rüşvet paralarıyla dizayn edildi"

CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin son olarak mutlak butlan kararı verilerek Özgür Özel'in görevine son verilmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesine karar verilmişti. CHP'deki kargaşa devam ederken deprem etkisi yaratacak gizli tanık ifadesi ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma dosyasına giren ifadede CHP içerisindeki para trafiğinden belediye ihalelerine, kurultay sürecindeki oy iddialarından medya-finans ilişkilerine kadar dikkat çekici detaylar yer aldı.



GİZLİ TANIK İFADESİ CHP'NİN HALİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

20 Mayıs günü"MC2413TY3618" koduyla gizlenen tanık, anlattığı olayların tamamına şahit olduğunu söyleyerek başladı. Gizli tanık, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri üzerinden yürütülen ihalelerle ilgili olarak bildiklerini anlattı. Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ortak olduğunu, İzmir Bayraklı Belediye Başkanını birçok belediye bağlantısını yönettiğini öne sürdü. İfadede özellikle bazı ihale numaraları tek tek sıralandı. 240 milyon liralık ihalenin Menderes Cemaloğlu'nun akrabası üzerinden alınan bir şirket aracılığıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Yine Turex Turizm AŞ ve Boğaziçi Katı Atık Yönetimi üzerinden yürütülen 372 milyon liralık ihalelerde "adrese teslim" yöntem kullanıldığı iddia edildi. Tanık, yaklaşık 84 milyon TL'lik görünen bir ihalenin gerçek bedelinin 1 milyar 600 milyon TL olduğunu, işin parçalanarak rekabetin engellendiğini ve belli firmalara yönlendirildiğini anlattı.



HALK TV PATRONUNDAN 164 MİLYONLUK İHALE KIYAĞI

Gizli tanık, medya dünyasını ilgilendiren detaylara da ifadesinde yer verdi. Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleyi 164 milyon 720 bine aldığını belirtti. Cafer Mahiroğlu'nun "Bustech" isimli şirketinin ise İngiltere'de bir başkasının üzerineymiş gibi gösterildiğini anlattı. Mahiroğlu'nun Halk TV'yi satın aldıktan sonra ekonomik destek sağlanması amacıyla İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarıyla tanıştığı, bu hedef doğrultusunda ise iş insanı Yusuf Yadoğlu ile ortaklık kurup ihalelere girdiklerini ifadede yer aldı. Gizli tanık, ihalelerin Yusuf Yadoğlu tarafından alınır Cafer Mahiroğlu ile pay edildiği ve Halk TV'nin muhasebe müdürü Harika Akkaya'nın bütün finans ayağını yönetip ihale sürecini takip ettiğini itiraf etti.

"İSTİHBARİ BİLGİLER CHP YÖNETİMİNE AKTARILDI"

İfadede siyaset kulislerini sarsacak başka iddialar da yer aldı. Gizli tanık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in eski bir MİT görevlisi ile irtibatlı olduğunu ve bazı istihbari bilgilerin Özgür Özel ile paylaşıldığını öne sürdü. Tanık ayrıca, Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında araştırılmadan kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerin de yine eski istihbaratçı üzerinden elde edildiğini iddia etti. Tanık, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı ile görüşmesine ilişkin bilgilerin de aynı yöntemle ele geçirildiğini ve Özgür Özel tarafından basın açıklamasıyla paylaşıldığını itiraf etti. Dosyada yer alan bir başka çarpıcı bölümde ise CHP'li bazı isimlerin Ankara'daki toplantıları anlatıldı. Gizli tanık, "CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun evinde düzenli buluşmalar yapılırdı. Bu buluşmalara yakın arkadaşları olan Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner'in katılırdı" dedi. Toplantı gündeminin belediyelerden gelen para trafiği olduğunu belirten gizli tanık, "Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında tabiri caizse kasalarından biridir" ifadesi dikkat çekti.



ÖZGÜR ÖZEL'İN RÜŞVET PARALARIYLA DİZAYN EDİLEN EVİ

Gizli tanık ifadesinin devamında, Özgür Özel'in Ankara İncek'te bulunan konutunun alım, kiralama, iç dizaynının rüşvet paralarıyla Veli Ağbaba tarafından organize itiraf etti. Tank, "Veli Ağbaba'nın ise Ayça Akpek Şenay ile ilişkisi vardır. Şenay Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olup, Veli Ağbaba tarafından göreve getirilmiştir." şeklinde konuştu



KURULTAYDA OYLAR SATIN ALINDI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı da gizli tanığın gündemindeydi. Tanık, delegelere para dağıtıldığı, otel masraflarının karşılandığı ve çeşitli menfaatler sağlanarak oy yönlendirmesi yapıldığını itiraf etti. Gizli tanığın anlatımına göre kurultay gününün perde arkasındaki en kritik isimlerden biri İlker Uluer oldu. Tanık, para trafiğinin bu isim üzerinden yürütüldüğünü iddia ederek, delegelere dağıtılan paraların, otel konaklamalarının ve cep harçlıklarının İlker Uluer tarafından organize edildiğini söyledi. Gizli tanık, "Delegeler Umut Ünlü ve Mehmet Emin Demirbüken, Özhan Deniz ile İbrahim Şahin'e Özgür Özel oy vermeleri için Turgut Koç tarafından para verildi. Baki Döner, Ekrem İmamoğlu'na yakın olup Özgür Özel'e oy verilmesi için delegelere para dağıttı. Metin Kaya isimli şahıs şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olup kurultay delegelerine para dağıtarak Özgür Özel'e oy verilmesini sağladı. Kalender Özdemir isimli kişi 38. Olağan Kurultay'da aktif görev almıştır." dedi.

"EN TEPEDEKİ İSİM EKREM İMAMOĞLU"

Tanık ayrıca, dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına İlker Uluer'in delegelerle görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerde çeşitli menfaat teklifleriyle delegelerin Özgür Özel'e oy vermelerinin sağlandığı anlattı. Tanık, "İstanbul'da kurultay delegelerinin dizayn edilmesini üç kısma ayırdılar; bir bölgeyi Kemal Çebi, bir bölgeyi Onursal Adıgüzel, bir bölgeyi ise Özgür Çelik ve Rıza Akpolat dizayn etti. Bu isimlerin en tepesinde ise Ekrem İmamoğlu söz sahibiydi. Bu kişiler kurultay delegelerinin yakınlarını belediyede işe alarak Özgür Özel'e oy verilmesini sağladı." itirafı dikkat çekti.



KARA KUTULARI TEK TEK ANLATTI

Gizli tanık, "Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in oğlu belediyenin tabiri caizse 'kara kutusudur' ihaleler ve imar usulsüzlükleri bu kişi üzerinden yönetilir. Kendisi de inşaat mühendisi olmasından dolayı konulara hakimdir." dedi. Tanık, özellikle çöp ihaleleri, imar izinleri ve ruhsat işlemleri üzerinden milyonlarca liralık rant oluştuğu aktardı. Bazı ihalelerin doğrudan temin yöntemiyle bölündüğü ve farklı şirket isimleri üzerinden yürütüldüğü öne sürüldü. Tanık, "Mertcan Arslan ve Metin Kaya Şile Belediyesinde usulsüz ihaleler ve ruhsat imar işlerini yönetir. Bu kişiler Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirdiği kişilerdir. Tuzla Belediyesinin Belediye Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz, para ve ihale kısımlarını yönetir. Bu kişi usulsüz bir şekilde topladığı parayı Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e götürür. Kadıköy Belediyesinde usulsüzlükler Sennur Yıldırım Doğan yönetilir. Özgür Özel belediye ile ilgili bilgileri bu kişiden alır. Özgür Çelik'in belediyelerden para tahsilatını İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan sağlar. Personel işe alımlarını da bu kişi yapar. Paralar bu kişi üzerinden döner." dedi.

GÖKHAN ZEYBEK'İN ADRESE TESLİM 20 MİLYONU

İtiraflar bununla sınırlı kalmadı CHP'nin kirli çarkını tek tek anlatan gizli tanık Serbülent isimli iş adamının Gökhan Zeybek ile yakın arkadaş olduklarını ve bu şahsın belediyelerden iş altığını anlattı. Tanık, "Serbülent, Gökhan Zeybek'in evine giderek 20 milyon para verdi." Veli Ağbaba'nın bir diğer 'kara kutusu' Gaffar Çiçek'tir. Ağbaba'nın belediyelerden aldığı paraları bilen kişidir. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kara kutusu şoförü Sırrı Küçük'tür. Kurultay sürecinde Özgür Karabat üzerinden işleri yürütüp delegelere para veren kişidir." diyerek ifadesini bitirdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör