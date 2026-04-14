FETÖ’nün Tıp Yapılanması’na operasyon: 17 doktor gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Tıp Yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. FETÖ tarafından hücresel olarak "Ders Çalışma" adı altında oluşturulan ve FETÖ'ye müzahir yurtlarda yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Kampı'na katılan 15'i kamu hastanelerinde çalışan 18 kadın doktorun yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı.
Operasyonlar İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de düzenlendi. FETÖ Üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları bulunan ve FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock'taki mesaj içeriklerinde isimleri geçen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'daki hesaplarına talimat doğrultusunda para yatırarak bakiye artışı yaptıkları ve FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma tespitleri bulundukları saptandı. Adreslerde arama yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.