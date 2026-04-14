FETÖ’nün Tıp Yapılanması’na operasyon: 17 doktor gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Tıp Yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. FETÖ tarafından hücresel olarak "Ders Çalışma" adı altında oluşturulan ve FETÖ'ye müzahir yurtlarda yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Kampı'na katılan 15'i kamu hastanelerinde çalışan 18 kadın doktorun yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı.