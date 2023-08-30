Glamping Ne Demek? Glamping Çadır Nedir, Özellikleri Neler?

Turizm faaliyetleri kapsamındaki gelişmeler arasında glamping aktivitesinin ön plana çıktığı görülür. Hem kamp yapmak hem de lüks bir mekanda konaklamak isteyenler için bu aktivitenin uygun bir seçenek olduğu söylenir. Bu bağlamda glamping aktivitesine özgü olan çadırların tasarım özellikleri sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla glamping ne demek ve glamping çadır nedir, özellikleri nedir diyenlere bu aktivitenin ilgi çekici detaylarından söz edilmelidir.

Glamping Ne Demek?

Turizm sektörüne özgü bir sözcük olan glamping, İngilizce glamourous ve camping kelimelerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. İngilizcede glamourous cazibeli ve heyecan dolu gibi anlamlara gelirken camping de kamp yapmak fiilidir. Dolayısıyla glamping sözcüğünün de turizm alanında lüks kamp anlamında kullanıldığı söylenebilir.

Hem açık havada kamp yapmayı hedefleyenler hem de konakladığı yerin lüks olmasını isteyenler için glamping aktivitesinin dikkat çekici olduğu belirtilebilir. Çünkü glamping aktivitesine özel olarak tasarlanan kamp çadırlarının geleneksel olanlardan ayrıldığı görülür. Bu bağlamda glamping kelimesinin lüks kamp yapma aktivitesini tam anlamıyla karşıladığı söylenmelidir.

Glamping Çadır Nedir, Özellikleri Neler?

Glamping aktivitesinde kullanılan çadırların belli başlı özellikleriyle alışılagelmiş olanlardan ayrıldığı bilinir. Çünkü bu aktivite 21. yüzyılda popülerleştiği görülen lüks kamp yapma faaliyetini temsil eder. Dolayısıyla glamping çadır da gerek aydınlatması gerek ise sunduğu imkanlar bakımından geleneksel olanlardan farklıdır.

Konaklayan kişilere ev konforunu sunan glamping çadırların tasarımlarıyla da dikkat çektiği görülür. Duş ve tuvalet imkanının giderilmesi için özel bölümlere sahip olduğu bilinen bu çadırların genelde ısı yalıtımı mevcuttur. Saklama alanı ve koltuk gibi mobilyaları da içerebilen glamping çadırlarının diğer özellikleri ise şu şekildedir: