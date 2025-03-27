Glomerüler Filtrasyon Hızı Kaç Olmalı? EGFR Değeri Kaç Olursa Tehlikeli?

Böbreklerle alakalı rahatsızlıklardan haberdar olabilmek için ilk yapılan kan tetkiklerinin arasında EGFR testi de yer almaktadır. Gromerüler filtrasyon kızı kaç olmalı sorusunun yanıtı, hastanın kilo boy yaş ve cinsiyet gibi etkenlerine göre değişkenlik gösretebilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken husus EGFR değeri kaç olursa tehlikeli sorusunun cevabıdır.

Gromerüler Filtrasyon Hızı Kaç Olmalı?

Böbreklerin atık maddeleri filtreleme yani süzme işleminin ölçümünü yapmak için EGFR (Gromerüler Filtrasyon Hızı) tetkiki yapılmaktadır. Kişinin yaş, kilo, boy, cinsiyet, kronik hastalık, gebelik, ilaç kullanımı gibi şartlarına göre EGFR değerinde %10'luk bir oynama olabilmektedir. Sağlıklı filtreleme yapabilen böbreğe sahip kişinin EGFR değeri yani gromerüler filtrasyon hızı şöyledir;

Normal; 90>

Hafif seyirde azalmış; 60-89

Hafif-orta seviye azalmış; 59-45

Orta-şiddetli seviye azalmış; 44-30

Şiddetli seviye azalmış; 29-15

Böbrek yetmezliği şüphesi; <>

EGFR Değeri Kaç Olursa Tehlikeli?

Böbreklerin sağlıklı süzme işlevi hakkında bilgi veren EGFR değeri belli bir oranın altında seyrettiği vakit bazı böbrek hastalıklarının habercisi olmaktadır. 60 ila 15 arasındaki EGFR değeri genellikle idrar yolu yada böbrek enfeksiyonu, idrar yolunda tıkanıklık gibi rahatsızlıkları işaret etmektedir. 15'in altındaki EGFR değeri böbrek yetmezliği olarak isimlendirilmektedir. Erken teşhis ve tedaviyle böbrek yetmezliğinin önüne geçilebildiği için genellikle 60 ve altı EGFR değeri riskli, 44 ve altı tehlikeli kabul edilmektedir.