Gmail Hesap Kurtarma Linki - Telefon İle Gmail Hesap (Şifre) Kurtarma Nasıl Yapılır?

Gmail hesap kurtarma telefonla yapılır mı gibi sorular aklınıza gelebilir. Genellikle telefondan Gmail hesabına ulaşmaya çalışan kullanıcılar için bu soru hassasiyet arz eder. Şifresi unutulan Gmail hesabı nasıl kurtarılır araştırması ile hesabınıza tekrar ulaşmayı deneyebilirsiniz. İstenen bilgiler doğru olduğu sürece hesabınıza pratik şekilde ulaşabilirsiniz. Gmail şifre kurtarma ile ilgili detaylar yazımızın devamında.

Gmail Hesap Kurtarma Nasıl Yapılır?

Teknolojinin bu denli ilerlemesi ile birlikte Gmail hesabı önemli bir ihtiyaç halini almıştır. Hatta çoğu akıllı telefonda kullanılan işletim sistemlerinin özelliği gereği Gmail hesabı olmadan bazı özellikler kullanılamaz. Hesabın ilk oluşturulmasında belirlenen şifre, sisteme sonraki girişlerde istenmez. Bu nedenle de birçok kullanıcı, farklı cihazlardan Gmail hesabına giriş yapmak istediğinde şifreyi hatırlayamaz. Söz konusu problem anında Gmail hesap kurtarma adımlarına ihtiyaç duyulur. Hesabın kurtarılması için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Bilgisayarın arama motorunun adres satırına accounts.google.com/signin/recovery ibaresini olduğu gibi yazın.

Hesabınızı kurtarma seçenekleri, hesap ayarlarınıza cep telefonu numaranızı eklemiş olma durumuna göre değişir.

Telefonla ya da hatırlama sorusu ile hesap kurtarma seçeneklerinden birini tercih edin.

Hesap ayarlarında ikincil bir e-posta adresi belirlediyseniz bu seçenekle de doğrulama yapabilirsiniz.

Hatırlatma sorusu ile doğrulama yaparsanız verdiğiniz cevabın doğru ve sisteme kayıtlı olduğu şekilde olması gerekir. Cep telefonu ile doğrulamayı tercih ettiğinizde, kayıtlı cep telefonunuza onay kodu gelecektir. İkincil e-posta ile doğrulamayı seçerseniz de söz konusu mail adresine hesap kurtarma linki gönderilecektir. Bu link ile hesabınız için yeni bir parola belirleyebilirsiniz.

Telefondan Gmail Hesap Kurtarma Nasıl Yapılır?

Gmail hesabının sıfırlaması sadece bilgisayar üzerinden yapılmaz. Akıllı telefonlar, teknolojik olanakları nedeniyle bilgisayarlardan daha çok kullanılır. Telefona format atılması ya da buna benzer durumlarda Gmail hesabının şifresi unutulabilir. Bu durumda da hesabın kurtarılması ihtiyacı doğabilir.

Telefondan hesap kurtarma işleminin yapılması için öncesinde belli tedbirleri almış olmanız gerekir. Bunun için Google hesabınızın sol üst bölümünde yer alan "kişisel bilgiler" sekmesini tıklayın. Bu bölümden Gmail hesabınız için bir kurtarma telefonu ekleyebilirsiniz. Şifrenizi unuttuğunuzda da bu kurtarma telefonuna gelecek onay kodu ile şifre hatırlama linki üzerinden Gmail hesabınıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca ikincil bir mail adresi ile hesap kurtarma yöntemini burada da deneyebilirsiniz. Bu adrese gönderilecek olan link ile hesabınızın şifresini sıfırlayabilirsiniz.