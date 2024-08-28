Göbek Deliğinden Kan Gelmesi Neden Olur? Yetişkinlerde Göbek Deliği Kanaması Ne Anlama Gelir?

Göbek deliği, farklı nedenlere bağlı olarak kanayabilir. Kanama, enfeksiyon, tahriş, travma veya göbek deliğinde bir kist ya da polip gibi anormal bir oluşumdan kaynaklanabilir. Göbek deliği kanaması ciddiye alınmalı, sürekli veya aşırı kanama durumunda kesinlikle bir doktora başvurulmalıdır. Göbek deliğinden kan gelmesi neden olur ve yetişkinlerde göbek deliği kanaması ne anlama gelir ise sıkça yanıt aranan sorulardır.

Göbek Deliğinden Kan Gelmesi Neden Olur?

Yetişkinlerde göbek deliğinden kan gelmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Olası bazı sebepler şu şekilde sıralanabilir:

Göbek deliği, nemli bir alan olduğu için bakteri ve mantarların üremesi için elverişli bir ortamdır. Yetersiz hijyen, göbek deliğinde enfeksiyona yol açabilir. Kızarıklık, şişlik, ağrı, kötü koku ve cerahat gibi belirtiler enfeksiyonun göstergesi olabilir.

Göbek deliğinde biriken kir, ter ve ölü deri hücreleri sertleşip kist (Omfalit) oluşturabilir. Bu kist, iltihaplanarak kanamaya neden olabilir. Sert, ağrılı bir yumru ve bazen akıntı görülebilir.

Sürtünme, dar kıyafetler veya yanlış temizlik uygulamaları sonucu göbek deliği tahriş olabilir. Bu tahriş kanamaya neden olabilir. Kızarıklık, kaşıntı ve hassasiyet görülebilir.

Göbek deliğinde gelişen polipler veya iyi huylu kitleler bazen kanamaya yol açabilir. Nadir de olsa kanserli lezyonlar da bu bölgede kanama yapabilir. Anormal büyüme, ağrı veya sürekli kanama durumunda dikkat edilmelidir.

Karın bölgesinde yapılan ameliyatlardan sonra göbek deliğinde kanama olabilir. Özellikle de kesi hattı bu bölgeden geçtiyse meydana gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Kanama ile birlikte şişlik ve iltihap belirtileri görülebilir.

Göbek deliğine alınan darbeler, çizilmeler veya delici yaralanmalar kanamaya yol açabilir. Genellikle acı ile birlikte kanama görülür.

Göbek deliğinden kan gelmesi, önemli bir sorunun işareti olabilir ve mutlaka ciddiye alınmalıdır. Kanama aşırıysa, durdurulamıyorsa, enfeksiyon belirtileri varsa ya da altta yatan bir başka ciddi durumdan şüpheleniliyorsa, bir doktora başvurmak önemlidir. Doktor, kanamanın nedenini belirleyip uygun tedaviyi önerecektir.



Göbek Deliği Kanaması Nasıl Geçer?

Göbek deliği kanaması tedavisi, kanamanın nedenine bağlı olarak değişir. Aşağıda, göbek deliği kanamasını tedavi etmeye yönelik bazı öneriler verilmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

Enfeksiyon varsa, doktor tarafından reçete edilen antibiyotik veya antifungal kremler kullanılabilir.

Göbek deliği temiz ve kuru tutulmalı, sabunlu su ile nazikçe yıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır.

Tahriş olmuş bölgeyi yumuşak, hipoalerjenik ürünlerle temizleyin ve nemlendirici kullanın.

Kızarıklığı ve kaşıntıyı hafifletmek için yatıştırıcı kremler kullanılabilir.

Büyük veya iltihaplı kistler ve polipler cerrahi olarak çıkarılabilir.

Küçük ve ağrısız kistler gözlemlenebilir ve tedavi gerektirmeyebilir.

Eğer yaralanma nedeniyle oluşmuş ise yaralanmış bölge temizlenmeli, antiseptik uygulanmalı ve steril bir bandaj ile kapatılmalıdır. Şişliği ve ağrıyı hafifletmek için soğuk kompres uygulanabilir.