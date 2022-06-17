Göbeklitepe Nerede? Göbeklitepe Hangi İlde Bulunuyor, Nasıl Gidilir?

Dünyanın en eski tapınakları arasına giren Göbeklitepe 1995 yılında başlayan kazı çalışmalarının sonucunda gün yüzüne çıkmaya, hakkında bilgiler vermeye başlamıştır. 2019 yılında ziyaretçilere sergilenmeye başlayan Göbeklitepe yılın her sezonunda on binlerce turisti ağırlamaya devam etmektedir. Hal böyleyken Göbeklitepe hakkındaki bazı detaylar çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. Siz değerli okuyucularımız için bu yazımızda 'Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe hangi ilde bulunuyor?' sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Göbeklitepe Nerede, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Göbeklitepe, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Şanlıurfa şehrimizde yer almaktadır. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgede konumlanmış bu tarihi mekan Şanlıurfa'nın Örencik köyündedir.

Yapılan arkeolojik çalışmalara göre Göbeklitepe 12.000 yıl önce inşa edilmiştir. Göbeklitepe, çok sayıda yuvarlak yapıdan oluşuyor, bunlardan henüz sadece 6 tanesi gün ışığına çıkmış durumda, bu alanda toplam 20 tane bu yapılardan olduğu tahmin ediliyor. Günümüzde hala devam eden kazı ve arkeolojik çalışmaların sonucunda diğerlerinin gün yüzüne çıkartılması beklenmektedir. Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik merkezlerinden birisi olan Göbeklitepe'ye nasıl gidileceğini ise merak konusu.

Özel araç ile gidecek olanlar önce Şanlıurfa merkezden Örencik köyüne vardıktan sonra oradan da tabelaları takip ederek Göbeklitepe'ye ulaşabilirler. Toplu taşıma kullanacak olanlar ise, Şanlıurfa merkezinde Abide durağından hareket eden 100 numaralı otobüslere binerek Göbeklitepe'ye gidebilirler.