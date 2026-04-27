Göbeklitepe sergisi dünyayı dolaşacak

Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Şanlıurfa
'daki Göbeklitepe
'nin uluslararası tanıtımı kapsamında hazırlanan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi Roma ve Berlin'de büyük ilgi görmüştü. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Dünyanın önemli merkezlerinde bu sergileri devam ettireceğiz. Her yerde Göbeklitepe Sergisi'ne olağanüstü bir ilgi var. Sergiyi Avrupa'daki, Uzak Doğu'daki dünyanın önemli merkezlerine taşıyacağız. Önümüzdeki günler bu sergiyi dünyanın her köşesinde görebiliriz." dedi.