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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Göbeklitepe'ye 4,5 milyon ziyaretçi

Göbeklitepe’ye 4,5 milyon ziyaretçi
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"Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi" ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 8. yılında 4 milyon 409 bin 590 ziyaretçiyi ağırladı. Göbeklitepe'de 1995'ten bu yana sürdürülen kazılarda neolitik döneme ait 3-6 metre yüksekliğinde, 40-60 ton ağırlığında "T" biçimli dikili taşlar gün yüzüne çıkarıldı. 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren alan, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle ziyaretçi sayısını artırdı. 2026'nın ilk 6 ayında ise 320 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Göbeklitepe'nin yıl sonunda 1 milyon ziyaretçiye ulaşması hedefleniyor. AA Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Göbeklitepe'ye 4,5 milyon ziyaretçi
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