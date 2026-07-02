Göbeklitepe’ye 4,5 milyon ziyaretçi

"Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi" ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 8. yılında 4 milyon 409 bin 590 ziyaretçiyi ağırladı. Göbeklitepe'de 1995'ten bu yana sürdürülen kazılarda neolitik döneme ait 3-6 metre yüksekliğinde, 40-60 ton ağırlığında "T" biçimli dikili taşlar gün yüzüne çıkarıldı. 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren alan, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle ziyaretçi sayısını artırdı. 2026'nın ilk 6 ayında ise 320 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Göbeklitepe'nin yıl sonunda 1 milyon ziyaretçiye ulaşması hedefleniyor. AA