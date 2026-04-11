Göç İdaresi Başkanlığı 13. Yılında

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin kök, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluşunun 13. yıl dönümünü çeşitli değerlendirmelerle kutladı.

"BÜTÜNCÜL VE STRATEJİK GÖÇ YÖNETİMİ"

Hüseyin Kök, göç yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi destekleriyle yürütüldüğünü ifade etti. Kök, düzensiz göçle mücadele ile düzenli göç yönetiminin birlikte ele alındığını, bir yandan sınır güvenliğinin güçlendirildiğini diğer yandan dijitalleşme ve kurumsal kapasitenin artırıldığını vurguladı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinin insan haklarına saygılı ve uluslararası hukukla uyumlu şekilde sürdüğünü belirten Kök, 2021-2025 Strateji Belgesi hedeflerinin tamamen gerçekleştirildiğini açıkladı. Yeni hazırlanan 2026-2030 Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın sürece yeni bir ivme kazandıracağını ifade eden Kök, mücadelenin beş temel eksen üzerinde yürütüldüğünü söyledi: kaynağında önleme, sınır güvenliği, ülke içi yakalama, düzensiz iş gücüyle mücadele ve etkin geri gönderme.

SINIRLARDA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ GÜVENLİK

Kök, Türkiye'nin sınır güvenliğinde ileri teknolojiye dayalı entegre bir sistem kurduğunu belirtti. Güvenlik duvarları, devriye yolları, elektro-optik kuleler, sismik sensörler ve insansız hava araçlarının aktif olarak kullanıldığını aktardı. 2021'de kurulan UKORAM sayesinde göç hareketlerinin ve sınır risklerinin analiz edilerek önceden öngörülebildiğini söyledi. Ayrıca sınır kapılarında modernizasyon çalışmalarıyla kapasitenin artırıldığını, 8 havalimanında "kabul edilemeyen yolcu" işlemlerinin standart hale getirildiğini ve deniz sınırlarında "Tek Kart" uygulamasına geçildiğini ifade etti.

YURT İÇİ DENETİMLER: MOBİL GÖÇ NOKTALARI

19 Temmuz 2023'te başlatılan Mobil Göç Noktası uygulamasının ülke geneline yayıldığını belirten Kök, sistemin 375 araç ve binlerce personelle aktif şekilde çalıştığını söyledi.

DİJİTALLEŞME VE DÜZENLİ GÖÇ YÖNETİMİ

Kök, düzenli göç yönetiminde dijitalleşmenin kritik rol oynadığını belirterek e-İkamet Sistemi ve diğer yazılımlarla işlemlerin hızlandığını ifade etti.

Ayrıca YİMER 157 üzerinden çok dilli hizmet verildiğini ve uluslararası öğrenciler için üniversite kampüslerinde başvuru kolaylığı sağlandığını aktardı.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER VE SURİYE KRİZİ

Gönüllü geri dönüş süreçlerinin uluslararası standartlara uygun yürütüldüğünü belirten Kök, 8 Aralık 2024 sonrası 650 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü, 2016'dan bu yana toplam sayının 1 milyon 390 bini aştığını açıkladı. Süreçlerin BMMYK gözetiminde yürütüldüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE ÖRNEK MODEL OLMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamasının sonunda Kök, Türkiye'nin göç yönetiminde uluslararası iş birliği ve kurumsal kapasitesini sürekli geliştirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, göç yönetiminde hem vatandaşlarının güvenliğini hem de ülkedeki yabancıların haklarını gözeten güçlü bir sistemi kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."