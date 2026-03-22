Haberler Yaşam Haberleri Göç yolundaki 2 leyleği av tüfeğiyle vurdular
Giriş Tarihi: 22.03.2026

DHA
Hatay'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 leylek, tedaviye alındı. Afrika'dan yola çıkarak Kuzey Avrupa ve Asya'ya doğru göç eden leylekler, Doğu Akdeniz'deki önemli duraklarından biri olan kentte avcıların hedefi oldu. Samandağ ilçesi Mağaracık ve Meydan mahallelerinde göç halindeki 2 leylek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralı halde bulunan leylekler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından kliniğe götürülerek tedaviye alındı.

