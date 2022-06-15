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Giriş Tarihi: 15.6.2022 14:47 Son Güncelleme: 15.6.2022 14:47

Göcek Nerede? Göcek Nereye Bağlı, Hangi İlimizdedir Ve Nasıl Gidilir?

Göcek Nerede? Göcek Nereye Bağlı, Hangi İlimizdedir Ve Nasıl Gidilir?

Göcek, masmavi denizi, el dememiş doğası ve hazine değerindeki köyleri ile adeta yeryüzünde bir cennet köşesi. Dünyanın her yerinden gelen tatilcilerin hayranlığını kazanan Göcek, ülkemizin en güzel tatil beldelerinin başında gelmektedir. Ziyaretçilerin, böylesine eşsiz güzellikteki bu ilçemiz hakkında merak ettiği bir takım sorular mevcuttur. Göcek hangi ile bağlıdır? Göcek’e nasıl gidilir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Mavi yolculukların ilk duraklarından olan Göcek'te tekne ve yat gezilerinin en güzellerini tecrübe etmek mümkündür. Ayrıca bu belde, birbirinden güzel koyları ve plajlarının yanı sıra oldukça derin bir tarihle birlikte antik eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Yabancı turistlerde ve ülkemizin tatilcilerinde hayranlık uyandıran bu tatil beldesi Göcek nerededir? Göcek nereye bağlı? İşte detaylı bilgiler...

Göcek Nerede, Hangi İlimizdedir?

Göcek, Ege Bölgesi'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Muğla ilimizin Fethiye ilçesine bağlı bir mahalledir. Fethiye ve Dalaman ilçelerinin tam arasında yer alan Göcek Muğla il merkezine 100 kilometre uzaklıktadır. Bulunduğu konum bakımdan hem Ege hem de Akdeniz iklimi özelliklerinin bir arada barındığı Göcek'te yeşilin ve mavinin eşliğinde unutulmaz tatiller yapmak mümkündür.

Göcek'e Nasıl Gidilir?

Ege ile Akdeniz sularının kesişme noktasında yer alan Göcek, el değmemiş ormanları, berrak denizi, saklı güzel koyları, antik eserleri ve henüz keşfedilmemiş birbirinden güzel yerleriyle sadece ülkemizde değil dünya genelindeki en güzel tatil beldelerinin başında gelmektedir. Özellikle mavi yolculuk ve tekne turları için oldukça elverişli olan Göcek ilkbahar ve yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Göcek'e gitmek için karayolu, havayolu ve denizyolu vasıtaları kullanılabilir. Göcek'e karayolu ile gidecek olanlar toplu taşıma tercih edecekse Fethiye merkezden hareket eden Göcek minibüslerine binebilirler. Özel araçla gidecek olanlar ise Göcek Tüneli yoluna çıkarak tabelaları takip ederek Göcek'e ulaşabilirler.

Havayolu tercih edenler Göcek'e 17 kilometre uzaklıktaki Dalaman Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra havaalanından hareket eden Fethiye Havaş otobüsleri yahut minibüsler ile Göcek'e gidebilirler.

Göcek'e giderken deniz yolunu tercihi edenler ise deniz yolunu takip ederek Göcek Belediye, Göcek Club, D-Marin Göcek, Göcek Village Port, Göcek Exclusive ve Göcek Skopea Marinalarından birisine ulaşarak Göcek'e varış yapabilirler.

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Göcek Nerede? Göcek Nereye Bağlı, Hangi İlimizdedir Ve Nasıl Gidilir?
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