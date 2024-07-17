Göcek’te feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Fransız uyruklu N.L. idaresindeki otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışında, D.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A.'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.