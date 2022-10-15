Haberler Yaşam Haberleri Göcek’te tekne yangını
Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:22 Son Güncelleme: 15.10.2022 14:57

Göcek’te tekne yangını

Fethiye Göcek’te kıyıda demirli teknede yangın çıktı. Tekne kısa sürede alev topuna döndü. Teknedeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Göcek’te tekne yangını

Fethiye Göcek Mahallesi Ayten Koyu'nda demirli teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün tekneyi sardı. Teknenin yandığını gören vatandaşlar 112 çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Göksu 01 adlı teknede çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan tekne söndürülüp soğutma çalışmaları yapıldı. İlerleyen saatlerde yelkenli fiber teknenin yangında büyük maddi hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bartın Amasra'daki maden faciasından yürek yakan görüntüler! "Ben bu acıya dayanamam"
SON DAKİKA Bartın Amasra maden ocağında patlama meydana geldi! 28 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika: Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Suriye'de özel operasyon! Çok çarpıcı sözler: MİT en güçlü birliklerinin komutanını yerin dibine soktu
SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! İçişleri Bakanı Soylu acı haberi duyurdu: 40 şehidimiz var
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
SON DAKİKA! Bartın'da maden ocağından kurtulan işçi konuştu: Göz gözü görmedi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Bartın'daki maden faciası ile ilgili yeni açıklama: En ufak mağduriyete izin vermeyeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Göcek’te tekne yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA