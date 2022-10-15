Göcek’te tekne yangını

Fethiye Göcek Mahallesi Ayten Koyu'nda demirli teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün tekneyi sardı. Teknenin yandığını gören vatandaşlar 112 çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Göksu 01 adlı teknede çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan tekne söndürülüp soğutma çalışmaları yapıldı. İlerleyen saatlerde yelkenli fiber teknenin yangında büyük maddi hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.