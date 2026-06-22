8 bin euroya insan kaçakçılığı

İstanbul Emniyeti, uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesinin üst kadrosunda yer alan Irak uyruklu Shivan Mahidi Mustafa'yı (52) İstanbul Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta sahte pasaportla yakaladı. "Yeni bir hayat" vaadiyle göçmenlerden binlerce euro toplayan Mustafa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, Mustafa'nın kaçak göçmenlerden İtalya ve Yunanistan'a yeni bir hayat vaadi ile 8 bin euro karşılığında aldığı saptandı.

5 yıldır uluslararası seviyede insan kaçakçılığı yapan Mustafa'nın faaliyetleri ve suç dosyası oldukça kabarık; Avrupa'da son iki yılda polis kayıtlarına geçen 17 büyük göçmen kaçakçılığı organizasyonunda adı geçiyor. Ege, Akdeniz ve Adriyatik üzerinden binlerce düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla önce Yunanistan'a, ardından Güney İtalya'nın Calabria Bölgesi'ne taşıdı.