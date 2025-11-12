Haberler Yaşam Haberleri Göçmen kaçakçıları kaza yaptı: 9 yaralı
Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:26 Son Güncelleme: 12.11.2025 10:27

Göçmen kaçakçıları kaza yaptı: 9 yaralı

Hatay'da kaçak göçmenleri taşıyan otomobilin Asi Nehri'ne uçmasıyla yaşanan kazada 8'i düzensiz göçmen 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YASER ÇAPAROĞLU
Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle Asi Nehrine uçtu. Asi Nehri'ne uçan araçta bulunan 8 kaçak göçmen ve sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans, itfaiye ekipleri ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri, araçta sıkışan mültecileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

