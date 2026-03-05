Göçmen kaçakçılarına 4 tutuklama

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 organizatör mahkemece tutuklandı. Operasyonda yakalanan 8 göçmeninse Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince; 28 Şubat günü Reyhanlı-Antakya yolu üzerinde durdurulan iki aracın içinde yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 4 organizatör mahkemece tutuklandı.