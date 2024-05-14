Göçmen kaçakçılarına planlı operasyon! 21 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışmalarda, Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin şok evlerde barındırmasını ve bu göçmenlerin ülke içerisinde nakledilmelerini organize ederek haksız kazanç sağlayan bir grup tespit edildi. Kocaeli emniyetinin projeli operasyonlarında ilk olara farklı illerde ara yakalamalar yapıldı. 63 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Konu ile ilgili devam eden operasyon sürecinde ise, göçmen kaçakçılığını örgütlü bir şekilde yaptığı tespit edilen 21 kişinin yakalanması amacıyla Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep Emniyet Müdürlükleri ile müşterek operasyon düzenlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin hepsinin gözaltın alındığı operasyonlarda, 23 düzensiz göçmende yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 4 bin 100 dolar , 650 Euro ve 1000 Suriye lirası ile 35 bin 600 TL para, suçta kullanılan kimlikler ve dijital metaryaller ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, akşam saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Uzun saatler devam eden sorgu sonucu 21 suphelide tutuklandı.