Göçmen kaçakçılığa operasyon: 42 organizatör yakalandı

Denetimlerde 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

15 BİN NOKTADA KONTROL YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 26 bin 475 personel ve 8 bin 352 ekip görev aldı. Ülke genelindeki denetimlerde; 4 bin 482 metruk bina, 7 bin 804 umuma açık eğlence mekanı, 539 terminal, 2 bin 238 toplu taşıma durağı ve liman olmak üzere toplam 15 bin 63 yer kontrol edildi.Kimlik kontrolünde yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

MOBİL GÖÇ NOKTALARI ETKİN KULLANILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mobil göç noktalarının önemine vurgu yaparak; "81 ilimizde hizmet veren 270 mobil göç noktası aracımız, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanları ve tercümanlarla donatılmış durumda. Kimliği ya da pasaportu olmayan yabancıların durumu bu araçlar sayesinde hızlı ve kolay şekilde kontrol ediliyor" dedi.

YASAL KALIŞ HAKKI OLAN YABANCILAR RAHATSIZ EDİLMİYOR

Bakan Yerlikaya; "Düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken, ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz. Bu uygulama sayesinde hem etkin bir denetim sağlıyoruz hem de yasal düzenin korunmasına katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.