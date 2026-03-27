Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: 101 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı

Giriş Tarihi: 27.03.2026 16:47

SENA UYANER
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanlığınca göçmen kaçakçılığına yönelik ortak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 göçmen kaçakçısı organizatörü ve bir tekne içerisinde gizlenmiş halde 101 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, Aydın İl Jandarma Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyoruz" dedi.

