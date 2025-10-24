Haberler Yaşam Haberleri Göçmen teknesi battı: 8 ceset kıyıya vurdu
Giriş Tarihi: 24.10.2025 11:35

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batarken 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bodrum'dan 24 Ekim'de gece saatlerinde Kos Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin botu, Ortakent Mahallesi açıklarında alabora oldu. Sabaha karşı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu değerlendirilen tekne battı.

CANSIZ BEDENLERİ KIYIYA VURDU

Can pazarının yaşandığı olayda yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri Ortakent sahiline vurdu. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin toplamda 1'i çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaştığı öğrenildi. Teknede kaç kişi olduğu henüz bilinmezken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

