Göçük altında kalan işçi öldü

Giriş Tarihi: 17.04.2026 14:31

Gaziantep’te kanalizasyon hattında çalışırken göçük altında kalarak ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK
Şahinbey ilçesinin kırsal Burç Esentepe Mahallesi'nde 11 Nisan'da kanal çalışması sırasında toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. Olayda 52 yaşındaki işçi Necmettin Doğan toprak altında kaldı. Toprak altından çıkarılan işçi Necmettin Doğan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Doğan'ın cansız bedeni Oğuzeli ilçesinin Gürsu mahallesinde toprağa verildi. Onayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

