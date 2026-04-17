Haberler Yaşam Haberleri Göçük altında kaldı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.04.2026

Göçük altında kaldı hayatını kaybetti

Sekvan KÜDEN
Göçük altında kaldı hayatını kaybetti
  • ABONE OL
Şırnak'ın Merkez ilçesine bağlı Balveren beldesinde okul inşaatında çalışan inşaat mühendisi Murat Bektaş (32), meydana gelen toprak göçüğü sonucu hayatını kaybetti. Olay, 15 Nisan 2026 günü saat 18.30 sıralarında Balveren İlkokulu inşaat alanında meydana geldi. Yapımı sürdürülen okulun istinat duvarı dışında, pis su gideri için yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde açılan çukura kot almak amacıyla inen inşaat mühendisi Murat Bektaş'ın üzerine toprak göçtü. Göçük altında kalan Bektaş, olay yerinde bulunan çalışanlar tarafından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bektaş, Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Göçük altında kaldı hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA