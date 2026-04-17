Göçük altında kaldı hayatını kaybetti

Şırnak'ın Merkez ilçesine bağlı Balveren beldesinde okul inşaatında çalışan inşaat mühendisi Murat Bektaş (32), meydana gelen toprak göçüğü sonucu hayatını kaybetti. Olay, 15 Nisan 2026 günü saat 18.30 sıralarında Balveren İlkokulu inşaat alanında meydana geldi. Yapımı sürdürülen okulun istinat duvarı dışında, pis su gideri için yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde açılan çukura kot almak amacıyla inen inşaat mühendisi Murat Bektaş'ın üzerine toprak göçtü. Göçük altında kalan Bektaş, olay yerinde bulunan çalışanlar tarafından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bektaş, Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

