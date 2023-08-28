Haberler Yaşam Haberleri God Of War Ragnarok PC’ye Gelecek Mi? PS5 Özel Oyunu God Of War Ragnarok PC Ne Zaman Çıkacak, Tarih Belli Oldu Mu?
Giriş Tarihi: 28.8.2023 14:00 Son Güncelleme: 28.8.2023 14:00

God Of War Ragnarok PC’ye Gelecek Mi? PS5 Özel Oyunu God Of War Ragnarok PC Ne Zaman Çıkacak, Tarih Belli Oldu Mu?

God Of War Ragnarok PC üzerinde henüz oynanması mümkün olmayan bir play station oyunudur. Aksiyon ve macera oyunu grubuna dahil olan bu oyun PS4 ve PS5 üzerinde oynanabilmektedir. Bu oyunun severleri God Of War Ragnarok bilgisayar sürümünün ne zaman çıkacağını takip etmekte, God Of War Ragnarok PC ne zaman çıkacak ve PC’ye gelecek mi sorularına yanıt aramaktadır.

God Of War Ragnarok PC’ye Gelecek Mi? PS5 Özel Oyunu God Of War Ragnarok PC Ne Zaman Çıkacak, Tarih Belli Oldu Mu?

Konsol oyunları arasında en beğenilen oyunlardan biri olan God Of War Ragnarok savaş ve aksiyon temalı bir oyundur. Macera türü oyun severler tarafından sıklıkla oynanan bu oyun playstation aracılığıyla oynanmakta olduğu için PC versiyonunun çıkması dört gözle beklenmektedir. Oyunun müdavimleri kendi bilgisayarlarında da oynamak istemekte, God Of War Ragnarok PC'ye gelecek mi ve ne zaman çıkacak sorularını gündeme getirmektedir.

God Of War Ragnarok PC Gelecek Mi?

Sony Interactive Entertainment tarafından 2022 yılında yayınlanmış bir aksiyon- macera türü oyun olan God Of War Ragnarok playstation ile oynanmaktadır. Tek oyunculu modda oynanan bu oyun dünya genelinde en tutulan oyunlardan biridir, öyle ki 2022 yılının The Games Awards platformunda 7 dalda ödül kazanmıştır. Hayli sık oynanan ve sevilen bir oyun olduğu için, oyunun PC versiyonunun çıkması talep edilmektedir. Oyun şirketi Sony ise oyunun PC versiyonu üzerinde çalışmalar yapıldığını, bu çalışmaların tamamlanması sonucunda bilgisayar üzerinden de God Of War Ragnarok oyunun oynanacağını duyurdu.

God Of War Ragnarok PC Ne Zaman Çıkacak?

Oyun şirketi Ragnarok serisinin PS4 ve PS5 üzerinden oynanabilir versiyonunu 2022 yılının kasım ayında yayınlamıştı. O dönem PC versiyonu üzerinde çalışmalar da yapıldığını duyuran Sony bu sürecin 1 yıldan az olmayacağını da eklemiştir. Konuyla alakalı kaynaklar ise God Of War Ragnarok PC versiyonunun 2023 yılının sonunda yahut 2024 yılı başında çıkacağını öngörmektedir.

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God Of War Ragnarok PC’ye Gelecek Mi? PS5 Özel Oyunu God Of War Ragnarok PC Ne Zaman Çıkacak, Tarih Belli Oldu Mu?
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