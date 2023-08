God Of War Sistem Gereksinimleri 2023 - God Of War Kaç GB Ram ve Yer İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Sony Interactive Entertainment tarafından ilk olarak 2005'te yayınlanan God Of War sistem gereksinimleri 2023 yılında güncellendiği için neler olduğu ile ilgilenenler bulunur. Konu olarak Yunan ve İskandinav mitolojisini işleyen bu oyun, Kratos ve oğlu Atreus'un başından geçenleri anlatır. Ana kahraman olan Kratos'un, farklı birçok tanrı ile çatışarak onlardan biri olmasının anlatıldığı God Of War kaç GB RAM ve yer istiyor mutlaka araştırılmalıdır.

God Of War Sistem Gereksinimleri 2023

Dünyanın en popüler ve heyecanla beklenen oyunlarından biri hiç kuşkusuz God Of War'dır. 2005 yılında başlayan bu macerada, ana karakter Kratos'un Yunan tanrılarına karşı savaşı anlatılmıştır. 2018'de ise temasında büyük değişiklikler yapılarak İskandinav mitolojisi ve tanrıları ele alınmıştır. Sony Interactive Entertainment'ın en rağbet gören tek oyunculu oyunlarından biri olan God Of War'da genel olarak ihanet, intikam ve mücadele konu olarak işlenir. God Of War: Ragnarök ise 9 Kasım 2022'de yayınlanmıştır. Olaylar, eski Norveç'te geçmekte ve Kratos ile oğlu Atreus'un İskandinav tanrıları ile mücadelesi anlatılmaktadır. PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında oynanabilen bu oyunu, PC'de oynamak için bazı sistem gereksinimlerine ve 118.509 GB yere ihtiyaç vardır.

Minimum Sistem Gereksinimleri (720p 30 fps)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 1809)

Depolama: 70 GB sabit sürücü (SSD tavsiye edilir)

Grafik işlemcisi: Nvidia GTX 960 (4 GB) / AMD R9 290x (4 GB)

CPU: Intel i5-2500k (3,3 GHz'de 4 çekirdek) / AMD Ryzen 3 1200 (3,1 GHz'de 4 çekirdek)

Bellek: 8 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p 30 fps)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 1809)

Depolama: 70 GB SSD

Grafik işlemcisi: Nvidia GTX 1060 (6 GB) / AMD RX 570 (4 GB)

CPU: Intel i5-6600k (3,5 GHz'de 4 çekirdek) / AMD Ryzen 5 2400G (3,6 GHz'de 4 çekirdek)

Bellek: 8 GB

Yüksek Sistem Gereksinimleri (1080p 60 fps)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 1809)

Depolama: 70 GB SSD

Grafik işlemcisi: Nvidia GTX 1070 (8 GB) / AMD RX 5600 XT (6 GB)

CPU: Intel i7-4770k (3,5 GHz'de 4 çekirdek) / AMD Ryzen 7 2700 (3,2 GHz'de 8 çekirdek)

Bellek: 8 GB

En Yüksek Sistem Gereksinimleri (4K 60 fps)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 1809)

Depolama: 70 GB SSD

Grafik kartı: Nvidia RTX 3080 (10 GB) / AMD RX 6800 XT (16 GB)

CPU: Intel i9-9900k (3,6 GHz 8 çekirdek) / AMD Ryzen 9 3950x (3,5 GHz 16 çekirdek)

Bellek: 16 GB