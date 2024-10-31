Göğüs kafesi altında meydana gelen şişlik, ciddiye alınması gereken bir durumdur. Unutmayın ki erken teşhis, birçok sağlık sorununun tedavisinde kritik öneme sahiptir. Bu konuda sağlığınızı ihmal etmeyin. Düzenli egzersiz yapmak ve düzenli sağlık kontrolü yaptırmak önemli adımlardır. Göğüs kafesi altında şişlik hangi bölüm bakar, göğsümde şişlik var hangi bölüme gitmeliyim demeden önce göğüs kafesi altında şişliğin önlenmesi için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin oldukça önemli olduğunu bilmeniz lazım.

Göğüs Kafesi Altında Şişlik Hangi Bölüm Bakar?

Göğüs kafesi altında şişlik fark ettiğinizde, öncelikle bir dahiliye uzmanına başvurmanız önerilir. Dahiliye uzmanı, sizi muayene ederek şişliğin nedenini belirlemek için gerekli tetkikleri isteyecektir. Bu tetkikler arasında kan tahlilleri, görüntüleme yöntemleri (ultrason, tomografi, MR) gibi yöntemler yer alabilir. Göğüs kafesi altında şişlik, farklı organ ve sistemlerin etkilenmesiyle ortaya çıkabilir. Bu şişliğin nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

• Lenf bezleri: Göğüs bölgesindeki lenf bezleri, enfeksiyonveya hastalık durumlarında şişebilir.

• Kaslar: Aşırı egzersiz, yaralanma veya gerilme sonucu kaslarda şişlik oluşabilir.

• Kaburgalar: Kaburga kırıkları veya iltihapları da şişliğe neden olabilir.

• Karaciğer: Karaciğer büyümesi veya siroz gibi hastalıklar, göğüs kafesi altında şişliğe yol açabilir.

• Dalak: Dalak büyümesi, kan hastalıkları veya enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkabilir.

• Böbrekler: Böbrek iltihapları veya kistler, göğüs kafesi altında şişliğe neden olabilir.

• Kalp: Kalp yetmezliği veya kalp zarında sıvı birikimi gibi durumlar, göğüs kafesi altında şişliğe yol açabilir.

• Diğer nedenler: Tümörler, kistler, enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar gibi diğer birçok faktör de göğüs kafesi altında şişliğe neden olabilir.

Göğsümde Şişlik Var Hangi Bölüme Gitmeliyim?

Göğüs kafesi altında şişlik aşağıdaki durumlarda daha ciddi olabilir ve hemen doktora başvurulması gerekir:

o Şişlik hızla büyüyorsa

o Şişlikle birlikte ateş, nefes darlığı, öksürük, yutma güçlüğü gibi belirtiler varsa

o Şişlik ağrılıysa

o Şişlik uzun süre geçmiyorsa

Yukarıdaki nedenler eğer gerçekleşiyorsa derhal aşağıdaki doktorlara gitmenizde fayda vardır.

• Göğüs hastalıkları uzmanı: Akciğerler ve göğüs kafesi ile ilgili sorunlarda.

• Kardiyoloji uzmanı: Kalp ile ilgili sorunlarda.

• Gastroenteroloji uzmanı: Mide ve bağırsaklarla ilgili sorunlarda.

• Nefroloji uzmanı: Böbreklerle ilgili sorunlarda.

• Onkoloji: Eğer şişlik, kanserle ilişkili bir durumdan kaynaklanıyorsa, onkoloji uzmanı bu konuda en doğru değerlendirmeyi yapabilir. Erken teşhis, kanser tedavisinde büyük önem taşır. Dolayısıyla, şişliğin özellikleri ve diğer belirtiler, onkolojiye yönlendirilme gerekliliğini belirleyecektir.