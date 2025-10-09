Göğüs kafesinden 2 kilo 750 gram tümör çıkarıldı

Gürün ilçesinde yaşayan bir kişi nefes darlığı şikâyetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Göğüs cerrahisinde kontrolleri ve tetkikleri yapılan hastanın sağ göğüs kafesi içinde 2 kilo 750 gram ağırlığında bir lezyon tespit edildi. Lezyonun hem akciğere hem de kalbe baskı yaptığı belirlendi. Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey tarafından hasta ameliyata alındı. Uzun süren ameliyatın ardından hastanın göğüs kafesinde bulunan tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı. Sağlık durumu iyiye giden hastanın tedavisine hastanede devam ediliyor.

Bu büyüklükte bir tümörü ilk kez çıkardıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, "Daha önce yapılan biyopsi sonucunda tümörün soliter fibröz tümör olduğu teşhis edilmişti. Bu tür tümörler genellikle 50-60 yaş aralığında görülüyor ve iyi huylu olmalarıyla biliniyor. Tamamen çıkarıldığında hastanın iyileşme süreci genellikle olumlu seyrediyor" dedi.

Yaklaşık 10 ay önce benzer kanser ameliyatlarına başladıklarını ifade eden Özbey, hastanın servise alındığını ve ilerleyen günlerde taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.