Haberler Yaşam Haberleri Gök Gürültüsü Nasıl Oluşur? Şimşek ve Gök Gürültüsü Neden Olur, Neyin Sonucudur?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 13:55 Son Güncelleme: 9.9.2022 13:55

Gök Gürültüsü Nasıl Oluşur? Şimşek ve Gök Gürültüsü Neden Olur, Neyin Sonucudur?

Gök gürültüsü nasıl oluşur sorusu, doğa olaylarına meraklı olan her bireyin araştırdığı bir konudur. Bu görüntü ve ses olayı, kimi insanı ürkütürken kimisine de muhteşem bir ruh hali yaşatır. Pek çok kişinin araştırdığı konulardan biri de gök gürültüsü neden olur ve şimşek nasıl oluşur sorusudur. Gök neden gürler ve gök gürültüsü ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları ve bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Gök Gürültüsü Nasıl Oluşur? Şimşek ve Gök Gürültüsü Neden Olur, Neyin Sonucudur?

Gök gürültüsü nasıl oluşur sorusuna, kısa bir bilimsel araştırma ile cevap verilebilir. Pek çok kişi için bu, sıradan bir doğa olayı gibi görülür. Özellikle gök gürültüsü neden olur sorusu detaylı şeklide araştırılmalıdır. Konu ile ilgili gerekli bilgiye sahip olduğunuzda doğa olaylarına farklı bir açıdan bakabilirsiniz. Gök neden gürler gibi sorular etrafında, bu muhteşem olayın detaylarını sizler için araştırdık ve yazımızın devamında paylaştık.

Gök Gürültüsü Nasıl Oluşur?

Gök gürültüsü ve şimşek, büyük küçük demeden herkesin ilgisini çeken bir doğa olayıdır. Havanın bozuk olduğu dönemlerde gerçekleşen gök gürültüsünden önce şimşek çaktığı görülür. Bunun nedeni de ses hızının ışık hızından çok daha düşük olmasıdır. Gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırım düşmesi esnasında oluşan, parlamayı andıran güçlü bir sestir. Yıldırım, çok daha güçlü bir gök gürültüsüne neden olur.

Şimşek çakması esnasında havada çok büyük sıcaklık ve basınç değişimi meydana gelir. Şimşek demetlerinin oluştuğu bölgede ortaya çıkan bu ani sıcaklık ve basınç değişimi hızlı bir genleşmeye neden olur. Yaşanan genleşme, sonik adı verilen ses dalgalarının oluşmasını sağlar. Oluşan ses dalgaları, gök gürültüsü adı ile anılır.

Gök Gürültüsü Neden Olur?

Gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırımın oluşma şekline bağlı olarak ani ve şiddetli şekilde hissedilebilir. Ayrıca bulunulan konumun özelliğine bağlı olarak uzun süreli ve alçak sesle duyulan gök gürültüleri de duyulabilir.

Şimşek olmadan gök gürültüsü oluşamaz. Bu iki doğa olayı birbiri ile bütün şeklinde düşünülmelidir. Havadaki basınç dengesinin normale dönmesi esnasında da yağmurun başladığı görülür. Şiddetli yağmurlarda ise bir yandan yağmur yağarken bir yandan da gök gürültüsü ve şimşek olaylarının devam ettiğini de gözlemleyebilirsiniz.

Gök Neden Gürler?

Gök gürültüsü yağmurun habercisidir. Kimi durumlarda gök gürültüsü sesinin çok yakından geldiği zannedilir. Fakat bu doğa olayının gerçekleşmesi yakın bir mesafede olmayabilir. Gök gürültüsü ile şimşek aynı anda oluşmasına rağmen iki doğa olayını farklı zamanlarda hissedersiniz.

Olayın sizden ne kadar uzakta gerçekleştiğinin anlaşılması için basit bir matematik hesabı yapabilirsiniz. Ses hızı 340 m/sn'dir. Şimşeği gördüğünüz anda kronometreyi basıp gök gürültüsünün duyduğunuz anda kronometreyi durdurursanız iki olay arasındaki zamanı ölçebilirsiniz. Arada geçen süre ile 340'ı çarptığınızda metre cinsinden, gök gürültüsünün ne kadar uzakta olduğunu hesaplayabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL, şartları nelerdir?
Emeklilere 10 bin TL ödeme! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Banka banka güncel emekli promosyonu ödemeleri
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri gündeme damgasını vurdu! iPhone 14 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ile çıktı mı, ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı?
Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 9 Eylül 2022 Güncel sigara fiyatları
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: Biz daha ölmedik, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın
6'lı masada kriz büyüyor | Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye 107 milyonluk ihale ifşası! BELGELERİ YAYINLADI
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gök Gürültüsü Nasıl Oluşur? Şimşek ve Gök Gürültüsü Neden Olur, Neyin Sonucudur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA