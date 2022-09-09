Gök Gürültüsü Nasıl Oluşur? Şimşek ve Gök Gürültüsü Neden Olur, Neyin Sonucudur?

Gök gürültüsü nasıl oluşur sorusuna, kısa bir bilimsel araştırma ile cevap verilebilir. Pek çok kişi için bu, sıradan bir doğa olayı gibi görülür. Özellikle gök gürültüsü neden olur sorusu detaylı şeklide araştırılmalıdır. Konu ile ilgili gerekli bilgiye sahip olduğunuzda doğa olaylarına farklı bir açıdan bakabilirsiniz. Gök neden gürler gibi sorular etrafında, bu muhteşem olayın detaylarını sizler için araştırdık ve yazımızın devamında paylaştık.

Gök Gürültüsü Nasıl Oluşur?

Gök gürültüsü ve şimşek, büyük küçük demeden herkesin ilgisini çeken bir doğa olayıdır. Havanın bozuk olduğu dönemlerde gerçekleşen gök gürültüsünden önce şimşek çaktığı görülür. Bunun nedeni de ses hızının ışık hızından çok daha düşük olmasıdır. Gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırım düşmesi esnasında oluşan, parlamayı andıran güçlü bir sestir. Yıldırım, çok daha güçlü bir gök gürültüsüne neden olur.

Şimşek çakması esnasında havada çok büyük sıcaklık ve basınç değişimi meydana gelir. Şimşek demetlerinin oluştuğu bölgede ortaya çıkan bu ani sıcaklık ve basınç değişimi hızlı bir genleşmeye neden olur. Yaşanan genleşme, sonik adı verilen ses dalgalarının oluşmasını sağlar. Oluşan ses dalgaları, gök gürültüsü adı ile anılır.

Gök Gürültüsü Neden Olur?

Gök gürültüsü, şimşek ya da yıldırımın oluşma şekline bağlı olarak ani ve şiddetli şekilde hissedilebilir. Ayrıca bulunulan konumun özelliğine bağlı olarak uzun süreli ve alçak sesle duyulan gök gürültüleri de duyulabilir.

Şimşek olmadan gök gürültüsü oluşamaz. Bu iki doğa olayı birbiri ile bütün şeklinde düşünülmelidir. Havadaki basınç dengesinin normale dönmesi esnasında da yağmurun başladığı görülür. Şiddetli yağmurlarda ise bir yandan yağmur yağarken bir yandan da gök gürültüsü ve şimşek olaylarının devam ettiğini de gözlemleyebilirsiniz.

Gök Neden Gürler?

Gök gürültüsü yağmurun habercisidir. Kimi durumlarda gök gürültüsü sesinin çok yakından geldiği zannedilir. Fakat bu doğa olayının gerçekleşmesi yakın bir mesafede olmayabilir. Gök gürültüsü ile şimşek aynı anda oluşmasına rağmen iki doğa olayını farklı zamanlarda hissedersiniz.

Olayın sizden ne kadar uzakta gerçekleştiğinin anlaşılması için basit bir matematik hesabı yapabilirsiniz. Ses hızı 340 m/sn'dir. Şimşeği gördüğünüz anda kronometreyi basıp gök gürültüsünün duyduğunuz anda kronometreyi durdurursanız iki olay arasındaki zamanı ölçebilirsiniz. Arada geçen süre ile 340'ı çarptığınızda metre cinsinden, gök gürültüsünün ne kadar uzakta olduğunu hesaplayabilirsiniz.