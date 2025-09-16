Gök Vatan’ın güçlü aktörü: TUSAŞ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), 1973 yılında kuruluşundan bu yana geliştirdiği kabiliyet ve kazandığı tecrübelerle her geçen gün büyüttüğü hedeflerine emin adımlarla koşuyor. Teknolojiye yön veren konumuyla savunma ve havacılık sektöründe yalnızca Türkiye'de başı çekmekle kalmayıp dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor.Muharebe sahasını şekillendiren dünyanın en büyük savunma şirketlerinin yer aldığı "Defence News Top 100" listesinde bu yıl da yükselerek 47. sıraya yerleşen TUSAŞ, tasarlayıp ürettiği özgün ürünlerini Gök Vatan'a kavuşturmanın gururunu taşıyor.Sabit kanat tasarım ve üretimiyle sınırlı kalmayan TUSAŞ, döner kanat platformlarında da adından söz ettiriyor. TUSAŞ, Taktik ve Taarruz Helikopteri T129 ATAK'tan edindiği bilgi ve tecrübeleri Türkiye'nin ilk millî genel maksat helikopteri olarak ürettiği T625 GÖKBEY'e aktarmıştır. Elde ettiği başarıların ardından GÖKBEY Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilerek geçtiğimiz yıl envantere kazandırıldı.Teknolojiye yön veren konumuyla 6. nesil savaş konseptini belirlemek üzere çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, ürün yelpazesine insansız hava araçlarını da ekleyerek bu konseptin altyapısını sağlam bir zemin üzerine kurdu. ANKA ile başlayan İHA yolculuğuna daha uzun süre havada kalabilen, daha fazla mühimmat taşıyabilen AKSUNGUR ile devam etmiş; görünmezlik ve yüksek hız kapasitesi için gerekli olan jet motorlu İHA ihtiyacını ise ANKA III ile giderdi.Uzay teknolojileri alanında da lider konumda olan TUSAŞ, tamamen yerli ve millî imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın tasarım, üretim ve entegrasyonundan sorumlu olmuş ve test süreçlerini 17.7 milyar TL'lik altyapı tesislerinden biri olan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) tamamladı.Faaliyetlerini özgün ürünleriyle sınırlandırmayan TUSAŞ, sivil havacılıkta da dünyanın vazgeçilmez şirketlerinden biri oldu. Gökyüzünde gördüğümüz her uçakta TUSAŞ'ın en az bir parçası, bir imzası bulunuyor. Boeing, Airbus, Spirit Aerosystems gibi dünyanın en büyük hava aracı üreticileriyle çalışmalar gerçekleştirmekte, 400'ü aşkın yüksek teknoloji kapasiteli üretim tezgahlarıyla bu uçakların üretiminde aktif rol oynanıyor. TUSAŞ'ın 2025 yılı için planlanan parça üretimi 10 milyonu aşkın olup 5 milyar dolarlık kesinleşmiş siparişi bulunuyor.Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un yılmazlığını taşıyan TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen Türkiye'nin ilk Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ ile başlayan uçak yolculuğuna ilk Millî Jet Eğitim Uçağı HÜRJET ile devam eden TUSAŞ, uçak grubundaki başarısını 5. nesil savaş uçağı KAAN ile taçlandırdı. KAAN, Türk savunma sanayisine yalnızca Millî Muharip Uçak kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye'yi dünyadaki dört ülkeden biri yaparak ayrıcalıklı konuma taşıdı.Savunma ve havacılık sanayisinde çığır açan atılımları hayata geçiren ve yaş ortalaması 33 olan 16 bine yakın çalışanını ise yalnızca bugünün güvencesi olarak değil, aynı zamanda yarınlarının teminatı olarak görüyor. TUSAŞ, genç mühendislerine yönelik mevcut vizyonunu kendilerine sağladığı istihdamla sınırlandırmıyor, öğrencilerin ilkokuldan itibaren hayatlarına açılan bir pencere olarak tecrübeli genç mühendisleri sektöre dahil ediyor.Helikopter, insansız hava aracı, taktik hava aracı, uçak ve uydu gibi farklı alanlarda millî üretim yapan ve bu ürünlerin test imkânlarını da aynı çatı altında gerçekleştiren dünyada başka bir şirket olmadığını vurgulayan TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın geleceğine ve seri üretim çalışmalarına vurgu yaptı. Demiroğlu, "TUSAŞ bundan böyle yan sanayi firmalarıyla birlikte büyümeye öncelik verecek, seri üretimde gerekli olan ivmeyi nicelikten ziyade niteliksel yönden yakalayacak. KAAN'ın Endonezya'ya yönelik yapılmış olan ihracat anlaşmasına yenileri eklenecek. Bugün 15 farklı ülkeyle 22 ihracat anlaşmamız bulunuyor. ATAK Hafif Sınıf Taarruz Helikopterimiz, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopterimiz, HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağımız, ANKA ve AKSUNGUR İnsansız Hava Araçlarımız halihazırda seri üretimi yapılan özgün ürünlerimizdir. KAAN için Endonezya ile imzaladığımız 48 adetlik ihracat anlaşması ve HÜRJET'in satışına yönelik İspanya ile imzaladığımız anlaşma yakın tarihte umut vaat eden gelişmelerdir" ifadelerini kullandı.TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyeceklerini belirterek seri üretim gücüne vurgu yaptı. Demiroğlu, "Bugün artık envanterimize kattığımız özgün ürünlerimizi seri bir şekilde üreterek dost ve müttefik ülkelere ihraç etme aşamasına geldik. Hızla, kaliteden ödün vermeden, maliyet etkin ve rekabetçi bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu seri üretimde insan kaynağımız, altyapımız, edindiğimiz tecrübe ve kazandığımız kabiliyetler en büyük ivmemiz olacaktır. Türkiye Yüzyılı'na yaraşır hedeflerimize emin adımlarla koşarken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde nice başarılara gençlerimizin azim ve kararlılığıyla imza atacağımıza dair inancım tamdır" dedi.