GÖKBEY hava ambulans filosuna güç katacak

Giriş Tarihi: 7.04.2026

ANKARA
TUSAŞ tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri GÖKBEY, Sağlık Bakanlığı hava ambulansı filosuna görev almaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar bakanlığa 3 adet teslim edilecek helikopterin uçuş test faaliyeti gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "GÖKBEY, en zorlu coğrafya şartlarında, en sert iklimlerde vatandaşlarımıza uzanan devletimizin şefkat eli olacak" dedi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de "Savunma sanayinde elde ettiğimiz bilgi, birikim, tecrübe, altyapı ve üretim kabiliyetlerini ülkemizin diğer alanlardaki teknik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz" diye konuştu.

