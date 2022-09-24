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Giriş Tarihi: 24.9.2022 11:23 Son Güncelleme: 24.9.2022 11:23

Gökçeada Feribot Saatleri - Gökçeada Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Gökçeada'ya ulaşım için en sık kullanılan ulaşım aracı feribottur. Konu hakkında en çok araştırılan konulardan biri de Gökçeada Feribot saatleri ve seferlerin hangi aralıklarda olduğu konusudur. Peki Gökçeada feribot saatleri nedir? Gökçeada feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor?

Gökçeada Feribot Saatleri - Gökçeada Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Adalara ulaşım genel olarak merak edilen bir konu olup, nerelerden hangi adalara feribot bulunmakta sorusu da en çok sorulan sorulardan biridir. Bunun için birçok sitede bilgiler bulunsa da bugün merak edilen yerlerden biri olan Gökçeada'ya ulaşımda kullanılan feribotların saatleri hakkında sizlerle bilgi paylaşımında bulunacağız. İşte Gökçeada feribot saatleri hangi aralıktadır, Gökçeada feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruların yanıtı!

Gökçeada Feribot Saatleri

Gökçeada feribot seferleri, Gökçeada ve Kabatepe iskeleleri arasında olup iki iskeleden de iki saat aralıkla kalkmaktadır. Hava durumuna göre sefer saatleri farklılık gösterdiği gibi yoğunluk olması durumunda da saat gözetmeksizin seferler sıklaştırılmaktadır. Yine duruma göre farklı durumlarda ek seferler de düzenlenmektedir. Gökçeada'ya gitmek isteyen yolcularımız yolculuk öncesi ayrıntılı saat bilgilendirmesi için aşağıdaki çizelgeyi kontrol edebilir.

GÖKÇEADA'DAN HAREKET

KABATEPE'DEN HAREKET

05 : 00

05 : 00

07 : 00

07 : 00

09 : 00

09 : 00

11 : 00

11 : 00

13 : 00

13 : 00

15 : 00

15 : 00

17 : 00

17 : 00

19 : 00

19 : 00

21 : 00

21 : 00

23 : 00

23 : 00

Kabatepe – Gökçeada Feribot Saatleri

Gökçeada ve Kabatepe arasında olan feribot seferlerinde ortalama iki saat aralıklarla sefer yapılmakta olup iki taraftan de ilk sefer 05:00 'da başlayıp, 23:00'da bitmektedir. Belli başlı durumlara göre de seferler sıklaştırılabilmektedir.

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Gökçeada Feribot Saatleri - Gökçeada Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?
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