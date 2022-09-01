Gökçeada Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Gökçeada Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Çanakkale'nin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile en çok dikkat eden ilçesi Gökçeada'dır. Berrak denizin ve yemyeşil ağaçların mükemmel uyumunun seyredilebileceği Gökçeada'da kamp yapmak da oldukça beğenilen aktivitelerden birisidir. Bu nedenle kamp alanı araştıran bireyler Gökçeada'nın güzelliklerini, Gökçeada kamp alanlarını, çadır kurulacak yerleri ve kamp alanlarının imkanlarını bilmek isterler. Unutulmaz bir tatil için Gökçeada kamp alanları oldukça iyi bir tercih olacaktır.

Gökçeada Kamp Alanları

Gökçeada'da yer alan kamp alanlarının neredeyse hepsi denize sıfır konuma yer almaktadır. Bu kamp alanları şunlardır:

Yıldız Koyu Kamp Alanı: Gökçeada'nın kuzeyinde yer alan Yıldız Koyu, el değmemiş doğası ve sessizliği ile kafa dinlemek için kamp yapmak isteyenlere göre bir ortam sunmaktadır. Denize girilebilen bu koyda ücretsiz olarak kamp yapılabilmektedir. Ancak tuvalet, duş, elektrik gibi imkanları bulunmamaktadır.

Aydıncık Sahili Kamp Alanı: Gökçeada'nın güneyinde yer alan Aydıncık Plajı, hem kamp yapmak hem de denize girmek isteyenlerin tercih edebileceği bir kamp alanıdır. Genellikle sörfçülerin tercih ettiği bu plajda ücretsiz bir şekilde kamp yapmak mümkündür. Tuvalet, duş, elektrik, yiyecek ve içecek gibi imkanlar için ise yakın çevrede bulunan tesislere gidilmesi gerekmektedir.

Sualtı Milli Park Koyu Kamp Alanı: Gökçeada'nın en ıssız yerlerinden biri Sualtı Milli Parkı Koyudur. El değmemiş doğası ile dikkat çeken bu alan kalabalıktan oldukça uzaktır. Bu nedenle yalnız bir şekilde kamp yapmak isteyenler için idealdir. Koyda herhangi bir tesis olmadığından ihtiyaçlarını önceden temin edip gitmeniz gereklidir.

Kefalos Plajı Kamp Alanı: Aydıncık Plajı ile aynı konumda yer alan Kefalos Plajı Gökçeada'da denize girilebilecek en güzel yerlerden birisidir. Temiz denizi ve kumsalı ile ada sakinleri başta olmak üzere pek çok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Çadır kampı için ideal düzlükleri bulunan bu plajda kamp ücretsiz olsa da; yeme, içme, duş ve tuvalet ihtiyaçlarının ücretsiz tesisler bulunmaz bu nedenle ücretli bir şekilde karşılanabileceği tesislerden faydalanmak gereklidir.

Uğurlu Köyü Kamp Alanı: Gökçeada'nın batı ucunda yer alan Uğurlu Köyü, şehir hayatından bunalan ve kaçmak isteyen kişiler için oldukça ideal alandır. Yerleşim sayısı oldukça az olan bu köy insana bir botanik bahçesinde gibi bir hava vermektedir. Ücretsiz bir şekilde kamp yapılabilecek bu alanda ihtiyaçları karşılamak hiç sorun değildir. Köyde bulunan market, tuvalet ve duşlardan yararlanmak mümkündür.

Kaleköy Limanı Kamp Alanı: Gökçeada'nın kuzeyinde yer alan bu liman hem çadır kampına hem de karavan kampına olanak sağlamaktadır. Kamp alanının içerisinde yer aldığı köyde kampçıların ihtiyaçlarını sağlayabileceği her türlü imkan bulunur.

Mavi Koy Kamp Alanı: Mavi Koy kamp alanı oldukça kuytu bir yerde kalmaktadır. Bu nedenle sakin bir yerde kamp yapmak isteyenler için oldukça ideal bir alandır. Ulaşımı güç olduğundan koya giriş çıkışlar kolay değildir. İçerisinde de bir tesis bulunmaz. Bu sebeplerle koya, kamp için ihtiyaçlarınızı önceden temin edip gelmeniz gerekir.

Gizli Liman Kamp Alanı: Türkiye'nin en batı noktası olarak geçen bu alana ulaşım biraz güçtür. Ancak görülecek manzara için bu güçlüğe katlanmak gereklidir. Temiz kumsalı ve denizi ile hem denize girilebilecek hem de çadır kampı yapılabilecek bir alandır. Ücretsiz olan bu alanda temel ihtiyaçları karşılamak adına bir tesis bulunmamaktadır. Bu nedenle ihtiyaçlarınızı önceden karşılamanız tavsiye edilir.