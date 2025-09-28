Haberler Yaşam Haberleri Gökçebey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Gökçebey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaşanan olayın ayrıntıları ise yüksek sesten dolayı genç kızın alkollü şahsı uyarması sonucu yaşandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, olay saat 04.00 sıralarında Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. F.B. (22) ile 24 yaşındaki Dilara Yıldırım evin önünde araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle mahallede yaşayan S.S. (33) tarafından uyarıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S., evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Yıldırım'ı yaraladı.

Ağır yaralanan Dilara Yıldırım ambulansla kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı F.B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun bilincinin açık olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çaycuma Oteller Dilara Yıldırım'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayın şüphelisi S.S. gözaltına alındığı ifade edildi. Yaşanan olayla ilgili olarak polis detaylı inceleme başlattı.

