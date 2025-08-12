Gökçeören Ovası’nda çiftçinin su sevinci

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaman Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan su, açılan yeni hat sayesinde Gökçeören Ovası'nda tarımsal sulama amacıyla kullanılmaya başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ve Serdivan Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen projede, Karapınar Köprüsü altına baraj seti kurularak tarımsal sulamada kullanılacak su, kuşatma kanalı aracılığıyla kılçık kanallara yönlendirildi.Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan 36 bin dönümlük tarım arazisinin sulanması için geliştirilen sistemle, arıtılmış atık su çiftçilere sunuldu. Baraj setinden 1,5 metre yükseltilen su, Gökçeören Çark Deresi'ne kanalize edilerek bölgedeki kılçık kanallarına ulaştırıldı. Böylece çiftçiler, sulama sorununa kalıcı çözüm buldu.Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, yağışların 60 gündür olmaması nedeniyle tarımsal sulama açısından suya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sapanca Gölü su seviyesinin düşmesi sebebiyle Çark Deresi'ne su basılamadığını aktaran Çelik, arıtılmış suyun yeni kanal sistemiyle ovaya ulaştırıldığını söyledi. "Bu proje sayesinde Selahiye, Kuruçeşme, Aralık ve Alandüzü'ndeki kılçık kanallar doldu, çiftçilerimiz çok memnun" dedi. Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaşoğlu ise 20 gün önce su bulamadıklarını, ancak yeni projeyle sulama sorunlarının çözüldüğünü vurguladı. Çiftçiler Muhterem Ferik ve Kenan Demircan da sulamanın yüzde 90 ürünlerini kurtardığını ifade etti.