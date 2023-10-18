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Giriş Tarihi: 18.10.2023 13:11 Son Güncelleme: 18.10.2023 13:11

Gökgöl Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Gökgöl Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Dikit, sarkıt ve sütun gibi oluşumlar ile bir adet yer altı deresine ev sahipliği yapan Gökgöl Mağarası doğa severlerin uğrak noktaları arasındadır. Bu doğal alanın karbonifer döneme tarihlenmesi ve uzun bir yürüyüş yolu içermesi ile büyük önem arz ettiği bilinir. İncelenen bu mekana gidecek olan kişiler için yanıtlanması gereken sorular arasında ise Gökgöl Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar gibi incelemeler öne çıkar.

Gökgöl Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Gökgöl Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Her türlü damla taş oluşumunu bünyesinde barındırdığı bilinen Gökgöl Mağarası'nın yaklaşık olarak 350 milyon yıl yaşında olduğu düşünülür. Türkiye'deki gezi alanı en büyük mağara olmasıyla da ilgi çeken bu mekan indirimli veya tam bilet ile ziyaret edilebilir. Dolayısıyla aynı ismi taşıdığı köye 30 kilometre uzaklıkta olan bu mekana dair Gökgöl Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar gibi sorular yanıtlanmalıdır.

Gökgöl Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Aktif bir damla taş mağarası olarak bilinen Gökgöl Mağarası Zonguldak ilinde yer alır. 875 metre uzunluğundaki yürüyüş yoluyla dikkat çeken ve Türkiye'deki gezi alanı en büyük olan mağara şeklinde nitelendirilen bu mekan Üzülmez adı verilen bir bölgededir. Buna ek olarak Gökgöl Mağarası'nın Ereğli ilçesinde konumlanan ve aynı ismi taşıdığı köyden 30 kilometre uzaklıkta bulunduğu söylenebilir. 4 ayrı katmandan oluştuğu bilinen Gökgöl Mağarası'na gitmeyi planlayan kişilerin kullanabilecekleri ulaşım seçenekleri ise aşağıdaki gibidir:

  1. Gökgöl Mağarası'na özel araçla gidileceği zaman Zonguldak'ın Ereğli ilçesine ulaşılması ve buradan da Gökgöl köyüne geçiş yapılması gerekir. Gökgöl köyüne ulaşan kişiler yoldaki tabelaları takip ederek bu semtle aynı ismi taşıyan mağaraya varabilir.
  2. İncelenen bu mağaraya varılması için otobüsle yolculuk yapılarak Zonguldak'a gidilmesi de uygundur. Ardından Zonguldak'ın Ereğli ilçesine giden dolmuşlara binen kişiler buradan da Gökgöl köyüne ulaşabilir. Ardından Gökgöl köyündeki derenin üzerinden kayıkla yolculuk yapılarak söz edilen bu mağaraya varılabilir.

Gökgöl Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar?

Karbonifer döneme tarihlendiği görülen Gökgöl Mağarası içerisinde yer alan dikit, sarkıt ve sütun gibi damla taş oluşumlarıyla dikkat çeker. Yaklaşık olarak 350 milyon yıl yaşında olduğu düşünülen bu ilgi çekici mağaraya giriş yapılması için ise belirli bir ücret ödenmesi gerekir. Yani Gökgöl Mağarası'nı keşfetmek isteyen kişilerin tam veya indirimli bilet satın almaları gerekir. Bu mağaraya giriş yapacak olan yetişkin bireylerin tam, öğrencilerin ise indirimli bilet satın almaları mümkündür. Gökgöl Mağarası'na giriş yapılması için satın alınması gereken biletlerin güncel fiyatları ise aşağıdaki gibidir:

  • Tam bilet: 40 TL
  • İndirimli bilet: 20 TL

Gökgöl Mağarası'nda Müzekart Geçiyor Mu?

Her türlü damla taş oluşumu ile bir adet yer altı deresine ev sahipliği yapan Gökgöl Mağarası tam ya da indirimli bilet satın alınarak ziyaret edilebilir. Bünyesindeki derenin Erçek Deresi'ne döküldüğü bilinen Gökgöl Mağarası'na Müzekart kullanılarak giriş yapılması ise mümkün değildir. Çünkü bu mağarada Müzekart kullanımının mevcut olmadığı bilinir. Bu nedenle öğrenciler ya da yetişkin bireylerin bu doğal alanı ziyaret edebilmeleri için bilet satın almaları gerekir.

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Gökgöl Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Gökgöl Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?
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