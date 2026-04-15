Gökhan Merey: Türkiye artık sınırlarını aşan bir enerji aktörü

Filyos Liman Müdürü Gökhan Merey, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, geminin Somali'de görevine başlamasının Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği açık deniz operasyon kabiliyetinin geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti. Merey, bu tür operasyonların enerji arz güvenliğine katkı sağlarken, aynı zamanda uluslararası iş birliklerinin de somut bir çıktısı olduğunu belirtti.

Karadeniz'de edinilen derin deniz sondaj tecrübesinin farklı coğrafyalara taşınmasının teknik ve operasyonel açıdan önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Gökhan Merey, yürütülen faaliyetlerin ilgili ülkeler açısından da ekonomik katkı potansiyeli barındırdığını dile getirdi.

AÇIK DENİZ OPERASYONLARINDA YENİ AŞAMA

Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin görev sahasına ulaşmasıyla birlikte, bölgede yürütülecek sondaj faaliyetlerinin kademeli olarak ilerlemesi öngörülüyor. Bu kapsamda belirlenen noktalarda sondaj operasyonlarının planlanması bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu faaliyetlerin hem teknik kapasite gelişimi hem de uluslararası enerji iş birlikleri açısından önemli bir süreç olduğu ifade ediliyor.