Gökkuşağı İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Düşünürlerden Gökkuşağı Sözleri

Doğa olaylarından biri olduğu için birçok edebiyatçı, gökkuşağı ile ilgili sözler sarf etmiştir. Gökkuşağına, iyi veya kötü birçok anlam atfedilmiştir. Bazıları için umut ve şansın sembolü olurken bazıları için ise ölümün habercisi olmuştur. Bugüne kadar kurulmuş olan medeniyetlerin birçoğu, gökkuşağının dünya ile cennet arasındaki bir köprü olduğuna inanmıştır. Yazarlardan, şairlerden, düşünürlerden gökkuşağı sözleri ise muhakkak okunmalıdır.

Gökkuşağı ile İlgili Sözler

Gökkuşağı, Yunan mitolojisinde ve çeşitli kültürlerde ayrı bir öneme sahiptir. Yeryüzüne haber göndermek isteyen Tanrıça Hera, bunun için bir diğer tanrıça Iris'i kullanmıştır. Ona, rengarenk bir elbise giydirmiştir ve bu gökkuşağıdır. Güney Amerika'daki yerliler, onun şans getirdiğine inanmışlardır. Farslar ise gökkuşağında yer alan her bir rengin ayrı bir anlamı olduğunu söylemişlerdir. Sarı ölümü, yeşil bolluğu temsil ederken kırmızı ise savaş manasına gelir.

Eski Türkler gökkuşağına, "alakuşak" ve "alkım" adını vermişlerdir. Türk mitolojisinde doğumun ve bereketin tanrıçası olan Umay'ın, yeryüzüne ulaşmak için gökkuşağını kullandığına inanılır. Daha pek çok kültürde gökkuşağı ile ilgili birçok inanış vardır. Çeşitli edebiyatçıların ve düşünürlerin gökkuşağı hakkındaki sözlerinden bazıları ise şunlardır:

"Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar; Ama rengarenk gökkuşağı da yağmurdan sonra çıkar." -Hz. Mevlana

"Gözler yaşarmadıkça, gönüllerde gökkuşağı oluşmaz." -İmam Gazali

"Kadınlar gökkuşağı gibidir, tek bir rengini yok sayarsan, tüm renkleri birbirine karışır." - Nazım Hikmet Ran

"Gözlerimi sımsıkı kapattım ve açtım. Gökyüzüne baktım. Binaların hemen üstünde, sanki ikimiz için çizilmiş gibi görünen, solgun renklere boyanmış bir gökkuşağı vardı." - Sarah Jio

"Hırsların sonuna erişmek, gökkuşağının ucuna erişmeye benzer. Biz ulaşırken onlar kaçıp gider." - E. Burke

"Birinin bulutundaki gökkuşağı olmayı dene…" - Maya Angelou

"Sevgilim bilemem sesimi duyuyor musun? Bir gökkuşağıyla doldurmak istiyorum içini…" - Cemal Süreya

"Fırtınanın gücü ne olursa olsun, eğer yağmura saygın varsa, seni bekleyen bir gökkuşağı mutlaka vardır." - Alfred Capus

"Bana bir şey söyle, ilkbahar gibi. Çiçek aç mesela, veya yağ rahmet olarak içime veya gökkuşağı ol, sar ruhumu. Bir şey söyle, (yanındayım) mesela…" - Turgut Uyar

"Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir." -Fransız Atasözü