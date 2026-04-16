Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan Alican ve Gamze Karakaya çiftinin çocukları 4 yaşındaki Göktuğ Karakaya'nın, 2025 yılında Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğu öğrenildi. Göktuğ Karakaya'ya, yapılan tetkiklerin ardından neredeyse yalnızca erkek çocukları etkileyen ve ilerleyici bir kas erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Karakaya ailesi, çocuklarının tedavi süreci için yurt dışındaki sağlık merkezleriyle görüşmelere başladı. Tedavi için Dubai'de bulunan sağlık merkezleriyle temas kuran aile, yüksek maliyetli tedavinin karşılanabilmesi amacıyla yardım kampanyası hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda Karakaya ailesi, onaylı bir yardım kampanyası başlatabilmek için Muğla Valiliği'ne başvuruda bulundu. Göktuğ'un yaşama tutunabilmesi için gerekli olan maddi desteğin sağlanması adına toplumda duyarlılık oluşturulmasını isteyen aile, Göktuğ için Instagram'da açılan sosyal medya hesabının takip edilmesi çağrısında bulundu. Karakaya ailesi, şimdiden verilen tüm destekler için teşekkür ederken, Valilik onayının ardından yardım kampanyasını resmi olarak başlatacaklarını duyurdu.

HAYATA TUTUNDU

Muğla'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 4,5 yaşındaki Göktuğ Karakaya için başlatılan bağış kampanyasında kent tek yürek oldu. Göktuğ için başlatılan yardım kampanyasına Türkiye'nin her yerinden destek yağdı. Karakaya ailesi Göktuğ'un için düzenlenen yardım kampanyasıyla ilgili müjdeli haberi paylaştı. Kampanyanın yüzde 100'e ulaştığını açıklayan Karakaya ailesi, "Bitti. Başardık. Göktuğ'un mucizesi gerçek oldu. Aylarca süren emek, gözyaşı, umut ve inanç. Ve bugün mutlu sona ulaştık. Bir çocuğun hayatına dokunmak için bir araya gelen binlerce kalp. Hep birlikte kazandık" dedi.