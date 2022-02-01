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Giriş Tarihi: 2.2.2022

Gökyüzündeki ‘yeşil ışık’ meteor yansıması

Gökyüzündeki ‘yeşil ışık’ meteor yansıması
İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok kentte gece saatlerinde görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan meteor heyecana neden oldu. Türkiye Uzay Ajansı, meteorla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur" denildi. Açıklamada meteorların yansıttığı rengin bilimsel açıklaması da yapılırken, "Birçok meteorun rengine, onlarca metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil, sarı) ile havadaki atoklar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur" bilgisi verildi. İstanbul'daki meteor, araç kameralarına da yansıdı. Görüntüler vatandaşlarca sosyal medyada paylaşıldı.

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Gökyüzündeki ‘yeşil ışık’ meteor yansıması
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