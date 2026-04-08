Haberler Yaşam Haberleri Gökyüzüne mor balonlar bırakıldı
Giriş Tarihi: 8.04.2026

Adana'da kanser tedavisi gören hastalara moral ve farkındalığı artırmak için gökyüzüne yüzlerce mor balon bırakıldı. İl Sağlık Müdürlüğünce Adana Millet Bahçesi'nde, 1-7 Nisan Kanserle Mücadele Haftası kapsamında "Farkındalığı Göklere Çıkar" etkinliği düzenlendi. Gökyüzüne mor balonlar bırakıldı. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, etkinlikte yaptığı konuşmada, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi. Kanser farkındalığını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Nacar, "Kanserin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylemek istiyorum. Kanser olmaktan korkmamamız, geç kalmaktan korkmamız gerekiyor. Birçok kanser türünün erken tanısını koyabiliyor ve tedavi alternatifleri oluşturabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan etkinlikte katılımcılara, kansere karşı bilinç oluşturmak amacıyla hastalığa dikkati çeken mesajların yazılı olduğu notlar ve mor kurdele dağıtıldı. İHA

