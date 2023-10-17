Golan Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Elazığ Golan Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Kemik hastalıklarından cilt rahatsızlıklarına varan pek çok sağlık sorunu üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen termal suyuyla meşhur olan Golan Kaplıcaları yaygın olarak araştırılır. Söz edilen bu kaplıcaların suyunun 400 metre derinliğindeki bir kuyudan geldiği bilinir. Farklı ulaşım seçenekleriyle varılabilen bu tesisle ilgili yanıt verilmesi gereken sorularsa Golan Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir, suyu kaç derece, neye iyi gelir şeklindedir.

Golan Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kolan olarak da adlandırıldığı bilinen Golan Kaplıcaları Elazığ ilinde yer alır. Bu kaplıcaların Elazığ'ın ilçeleri arasında bulunan Karakoçan'da konumlandığı görülür. Öyle ki Golan Kaplıcaları adını bu ilçeye bağlı olan Kolan isimli köyden alır. Karakoçan ilçesinin 27 kilometre kadar uzağında olduğu bilinen Golan Kaplıcaları termal suyuyla sağlık turizminin önemli rotalarından biri olarak gösterilir. Bu mekanı ziyaret etmek veya incelenen tesiste konaklamak isteyen kişilerin ise Golan Kaplıcaları'na hangi ulaşım seçenekleriyle varılabildiğini öğrenmeleri gerekir. Söz edilen bu kaplıcalara varılmasını mümkün kılan ulaşım yolları aşağıdaki gibidir:

Golan Kaplıcaları'na varılması için kullanılabilen ilk ulaşım yolu özel araçla seyahat etmektir. Yani kişilerin Elazığ'ın Karakoçan ilçesine giderek tabelalar yardımıyla Golan Kaplıcaları'na ulaşmaları mümkündür.

Bu tesise ulaşım sağlanan yollar engebeli olduğu için kullanılabilen toplu taşıma aracı seçeneklerinin kısıtlı olduğu bilinir. Ancak Golan Kaplıcaları'na ulaşmak isteyenler Karakoçan ilçesine giden dolmuşları kullanabilir.

Elazığ Golan Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Golan Kaplıcaları Elazığ ilinin Karakoçan ilçesinde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda açılan kuyudan gelen termal suyuyla meşhurdur. Bu sağlık turizmi rotasını keşfetmeyi planlayan kişilere Golan Kaplıcaları'nın suyunun 400 metre derinlikten çıktığı söylenmelidir. Debisinin 25 lt/sn olduğu bilinen bu kaplıcaların termal suyunun sıcaklığı ise ortalama 45 santigrat derecedir. Bununla birlikte Golan Kaplıcaları'ndaki suyun sıcaklığının zaman zaman 60 santigrat dereceyi bulabildiği belirtilir. Elazığ'ın bu sağlık turizmi tesisindeki termal suyun iyi geldiği düşünülen rahatsızlıklar ise aşağıdaki gibi listelenebilir: