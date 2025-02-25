Gölbaşı Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Adıyaman Gölbaşı Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Gölbaşı, Adıyaman'ın önemli ilçelerinden biridir ve bölgedeki ulaşımın önemli bir merkezidir. Türkiye'nin farklı şehirlerine otobüs seferleri düzenlenen bu Gölbaşı Otogarı, Adıyaman ve çevresinde bir ulaşım noktasıdır. Gölbaşı'na seyahat edecekler için otogar, güvenli ve konforlu bir ulaşım seçeneği sunar. Gölbaşı Otogar nerede, yol tarifi ile Adıyaman Gölbaşı nasıl gidilir, merkeze yakın mı demeden önce otogarın, yolcuların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yapıya sahip olduğunu belirtmek isteriz.

Gölbaşı Otogar Nerede?

Gölbaşı Otogarı, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yer almaktadır. İlçe merkezi ile otogar arasındaki mesafe oldukça kısadır ve kolay ulaşım sağlanabilir. Otogar, Gölbaşı'nın ana yollarına ve şehir içi ulaşım güzergâhlarına yakın konumda bulunur.

Adres: Yavuz Selim, Karaağaç Cd. No:41, 02500 Gölbaşı/Adıyaman

Yol Tarifi ile Adıyaman Gölbaşı Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Adıyaman Gölbaşı Otogarı, Gölbaşı ilçe merkezine yakın bir konumdadır. Ancak, Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 62 km uzaklıktadır. Gölbaşı Otogarı'na ulaşım için farklı seçenekler mevcuttur. İşte en yaygın ulaşım yöntemleri:

1. Şehir İçi Minibüs ve Dolmuşlar

Gölbaşı ilçe merkezinden otogara gitmek için minibüs ve dolmuş hatları kullanılabilir. İlçe içindeki birçok noktadan otogara dolmuşlar ile kısa sürede ulaşabilirsiniz.

2. Taksi ile Ulaşım

Eğer hızlı ve konforlu bir ulaşım istiyorsanız, Gölbaşı'nda bulunan taksi duraklarından birini arayarak otogara kolayca gidebilirsiniz. İlçe merkezi ile otogar arasındaki mesafe çok uzak olmadığı için taksi ücreti de uygun olacaktır.

3. Özel Araç ile Ulaşım

Eğer özel aracınızla otogara gitmek istiyorsanız, D360 Karayolu (Kahramanmaraş – Adıyaman yolu) üzerinden Gölbaşı'na gelip tabelaları takip ederek otogara ulaşabilirsiniz. Otogarın çevresinde otopark alanları da mevcuttur.