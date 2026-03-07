Gölbaşı’nda gönül sofrası: Yetim ve öksüz çocuklar iftar sofrasında buluştu

Gölbaşı Kaymakamlığı, Ramazan ayının manevi iklimini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen özel bir iftar programıyla taçlandırdı. Gölbaşı Kaymakamı Sayın Erol Rüstemoğlu ve eşi Esra Rüstemoğlu'nun ev sahipliğindeki programa; belediye başkan yardımcıları, kurum ve daire amirleri, hayırsever iş insanları ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde, protokol üyeleri çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

"DÜNYA YETİMLER GÜNÜ BİR FARKINDALIK MİLADIDIR"

Konuşmasına Dünya Yetimler Günü'nün tarihçesine değinerek başlayan Kaymakam Rüstemoğlu, bu günün sadece bir takvim yaprağı değil, bir vicdan muhasebesi olduğunu belirtti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2013 yılında aldığı kararla, Ramazan ayının 15. günü 'Dünya Yetimler Günü' olarak ilan edilmiştir. Bu karar, yetim yavrularımızın meselelerinin dünya gündeminden düşmemesi adına atılmış tarihi bir adımdır. Bizler de bugün bu ulvi maksatla; yetim ve öksüz kardeşlerimizle, onlara yüreğini açan kıymetli koruyucu ailelerimizle bir gönül sofrasında buluşmanın huzurunu yaşıyoruz."

"EN GÜZEL İNSANLIK VAZİFESİ: ŞEFKAT VE MERHAMET"

Yetimlere sahip çıkmanın toplumsal bir borç olduğunu ifade eden Rüstemoğlu, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun anne ve baba eksikliğini hissetmeden büyümesini sağlamak, onu şefkat ve merhametten mahrum bırakmamak için gayret göstermek, insanlık adına yapılabilecek en kutsal, en güzel faaliyetlerden biridir. Unutmamalıyız ki; yetim ve öksüzlere sahip çıkmak, Türk ve İslam geleneğinin bizlere bıraktığı en zarif, en kıymetli mirastır."

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜ KANATLARIYLA YAVRULARIMIZIN YANINDADIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet anlayışıyla tüm çocukları kucakladığını belirten Kaymakam Rüstemoğlu, devletin imkanlarını şu sözlerle anlattı:

"Devletimiz, bu kadim emanete sahip çıkma noktasında son derece hassas ve kararlıdır. Yavrularımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yetişmesi için açılan çocuk kurumlarımız aracılığıyla, bakıma muhtaç her bir evladımız devletimizin güvenli kanatları altına alınmıştır. Onların geleceğe umutla bakması, bizim en büyük önceliğimizdir."

"GÖNÜLLÜ ELÇİLİK" ÇAĞRISI

Konuşmasında koruyucu ailelere özel bir parantez açan Rüstemoğlu, toplumun her ferdini bu iyilik halkasına katılmaya davet etti:

"Çocuklarımıza sadece bir yuva değil; sevgi, şefkat ve samimiyet dolu sıcak bir aile ortamı sunan siz değerli koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin varlığı, bu iyilik kültürünün yaşadığının en büyük kanıtıdır. Ancak sorumluluğumuz burada bitmiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde kalan evlatlarımızın da bizlere ihtiyacı var. Zaman zaman bu evleri ziyaret ederek çocuklarımıza abilik, ablalık yapmak, onlarla kaliteli vakit geçirmek hayatlarını güzelleştirecektir. Gelin, hep birlikte bu yavrularımızın hayatına dokunalım."

"HUZURLU VE BAŞARILI BİR GELECEK DİLİYORUM"

Kaymakam Rüstemoğlu konuşmasını iyi dileklerle noktaladı:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle, yetim ve öksüzlerimize olan toplumsal duyarlılığımızın daha da artmasını temenni ediyorum. Tüm yavrularımıza; sağlık, huzur, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Sofralarımız her daim bereketli, gönüllerimiz bir olsun."