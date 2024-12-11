Gölbaşı’ndan Filistin’e uzanan kardeşlik eli: Vefa kermesiyle umut oldular

Okul Müdürü Hüseyin Günaydın, kermesin amacını şu sözlerle ifade etti: "Eğitim öğretim yılları boyunca her yıl İslam dünyasında yapılan zulmün farkındalığını artırmak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Filistin, Myanmar, Afrika ve Doğu Türkistan gibi bölgelerdeki kardeşlerimizi unutmamak, yardımlaşma ve paylaşmanın huzurunu öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Bu kermesi de 'Filistin'e Vefa' adıyla gerçekleştirdik. Her yıl düzenli olarak benzer etkinlikler yapıyoruz ve bu faaliyetlerimiz gelenekselleşti."





Bu yılki kermeste, un yardımı için 300 çuval un bağışı yapıldı. Gün boyunca devam eden etkinlikte yaklaşık 100 bin TL'lik bir gelir elde edilmesi hedefleniyor.''

Günaydın, elde edilen gelirin tamamen İHH aracılığıyla Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

"BU YARDIMIN BARIŞA VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE"



Etkinlikte toplanan bağışların yanı sıra öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Kermes sırasında toplanan bağış miktarının 100 bin TL'yi bulmasının beklendiği açıklandı. Hüseyin Günaydın, kermesin amacını, "Kardeşlerimize olan vefamızı unutturmamak, bu duyguyu çocuklarımıza aşılamak," şeklinde özetledi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle vurguladığı dayanışma ruhuna da atıfta bulunan Günaydın, bu tür etkinliklerin barış ve huzura katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen kermes, katılımcılara anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olma fırsatı sundu. Günaydın, sözlerini, "Birlik ve beraberliğimizin daim olması, bu yardımın barışa vesile olması dileğiyle," diyerek tamamladı.





Kermese Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara da katılarak destek verdi. Protokol üyeleri, öğrencilerin duyarlılığını takdir ederek, bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalık açısından önemine vurgu yaptı.



