Gölcük’te 4.5 milyon TL’lik ek ders yolsuzluğunda şok gelişme: 2 gözaltı

Kocaeli'nde geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ek ders yolsuzluğu ile ilgili olarak, öğretmenler, okul müdürünün kendilerine "Borsada para kaybeden oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi kullanarak bu işlemleri yaptı. Emekli olana kadar şikayette bulunmayın, sonra şikayet edin" dediğini ileri sürdü. 8 öğretmenin şikayeti sonrasında bakanlık ve savcılık nezdinde devam eden soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili okul müdürü ve mutamet sabah saatlerinde gözaltına alındı.

USULSÜZLÜK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Gölcük Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, maaş ödeme dekontları ve e-bordroları arasındaki tutarsızlıkları fark etti. Öğretmenler, ek ders ücretlerinin e-bordro üzerinde görünen miktardan yaklaşık 3 kat daha az olduğunu tespit etti. Geriye dönük yapılan kontrollerde, yaklaşık 4 yıldır bu durumun devam ettiği ve fazla olan miktarın farklı banka hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Bu usulsüzlük sonucu, öğretmenlerin üzerinden yaklaşık 4,5 milyon TL haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

İddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte, Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, 20 Mayıs'ta Kocaeli Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak iki müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin tamamlanan soruşturması sonrasinde cumhuriyet savcılığının da başlattığı soruşturma tamamlandı. Verilen gözaltı kararı ile okul müdürü M.H. A ve mutamet K.K gözaltına alındı. . Şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.