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Giriş Tarihi: 19.06.2026 14:50

Gold Emlak davasında istinaftan yeniden yargılama kararı

Nevşehir’de kamuoyunda “Gold Emlak davası” olarak bilinen ve aynı konutların birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla açılan davada, istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu.

MEHTAP AYDOĞAN
Gold Emlak davasında istinaftan yeniden yargılama kararı
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Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, tutuklu sanıklar Ahmet Kağan İ. ile Mehmet Fatih Y., 49 mağdura yönelik dolandırıcılık suçundan toplam 305 yıl 7'şer ay hapis cezasına mahkûm edilmiş, şirket sahibi Yasemin İ. ise beraat etmişti. Dosyayı değerlendiren Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, Yasemin İ.'nin şirketin sahibi ve yetkilisi konumunda bulunduğunu, satış sözleşmelerinde imzasının yer aldığını ve mağdurlarla doğrudan iletişim kurduğunu belirterek beraat kararının yerinde olmadığına hükmetti. Bu gerekçelerle yerel mahkemenin kararı kaldırıldı.

İstinaf incelemesinde ayrıca diğer iki sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerinde de eksik değerlendirmeler ve hukuki hatalar bulunduğu tespit edildi. Daire, sanıklar yönünden Türk Ceza Kanunu'nun daha ağır yaptırımlar içeren 158/3. maddesinin uygulanmasının gerektiğine işaret etti. Öte yandan mahkeme, tutuklu bulunan Ahmet Kağan İ. ile Mehmet Fatih Y.'nin tutukluluk durumlarının sürdürülmesine karar verdi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada, sanıkların aynı daireleri birden fazla kişiye satarak yaklaşık 90 milyon lira haksız gelir elde ettikleri öne sürülmüştü. İstinafın bozma kararının ardından dosya, yeniden görüşülmek üzere Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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Gold Emlak davasında istinaftan yeniden yargılama kararı
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