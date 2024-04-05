Gölde yüzmek isteyen genç boğuldu

Adan'da Seyhan Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki Ali Birmeç, boğularak hayatını kaybetti. Ölen gencin cesedi Gemi Adamlar ve sualtı polisleri tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla sohbet eden Ali Birmeç bir süre sonra göle girdi. Suda yüzmeye başlayan genç adam bir süre sonra gözden kaybolunca Birmeç'in arkadaşları durumu polise bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye 'Gemi Adamlar' ve sualtı polisleri sevk edildi. Birmeç'in kaybolduğu bölgeyi tespit eden polis, genç adamın cansız bedenini bularak ceset sudan çıkarıldı. Yapılan incelemelerinin ardından Birmeç'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.