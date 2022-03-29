Golden Retriever Özellikleri Ve Bakımı: Evde Golden Retriever Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Dünya genelinde evcil hayvan kategorisinde en çok sahiplenilen hayvanların başında gelen Golden Retriever, birçok köpek cinsine kıyasla daha yumuşak tavırlara sahiptir. Sahiplerini koruma eğilimi gösterse de saldırgan hareketlerde kolay kolay bulunmaz. Golden Retriever köpek bakımı da belirli noktalara özen gösterildiği takdirde kolayca sağlanabilir.

Golden Retriever Özellikleri

Golden Retriever cinsinin sahip olduğu ortak özelliklerden şöyle söz edilebilir:

Fiziksel Özellikler: Genel olarak sarı, krem, kahverengi renklerinde olan Golden Retriever cinsi köpekler kendi aralarında da İngiliz, Amerikan gibi farklı cinslere sahiptir. Bu farklı cinslerin gözleri yuvarlak ya da çekik olabilir. Kaslı ve atletik vücutlarının üzerinde yer alan tüyler uzun ve parlak renklidir. Kafasının iki yanında düşük şekilde duran kulaklarının yanı sıra çoğunlukla havada olan kuyrukları da Golden Retriever cinsinin spesifik özelliklerindendir.

Genel olarak sarı, krem, kahverengi renklerinde olan Golden Retriever cinsi köpekler kendi aralarında da İngiliz, Amerikan gibi farklı cinslere sahiptir. Bu farklı cinslerin gözleri yuvarlak ya da çekik olabilir. Kaslı ve atletik vücutlarının üzerinde yer alan tüyler uzun ve parlak renklidir. Kafasının iki yanında düşük şekilde duran kulaklarının yanı sıra çoğunlukla havada olan kuyrukları da Golden Retriever cinsinin spesifik özelliklerindendir. Ortalama Ağırlık ve Yükseklik: Orta ırk kategorisinde bulunan Golden Retriever köpekler ortalama 25 ile 34 kilogram aralığında ağırlık gösterirler. Dişi köpeklerin erkek köpeklere nazaran düşük ağırlığa sahip olduklarından söz edilebilir. Yükseklikleri ise 52 ile 61 santimetre aralığındadır. Yine dişi Golden Retriever köpek erkek olanına göre genellikle daha kısa boyludur.

Orta ırk kategorisinde bulunan Golden Retriever köpekler ortalama 25 ile 34 kilogram aralığında ağırlık gösterirler. Dişi köpeklerin erkek köpeklere nazaran düşük ağırlığa sahip olduklarından söz edilebilir. Yükseklikleri ise 52 ile 61 santimetre aralığındadır. Yine dişi Golden Retriever köpek erkek olanına göre genellikle daha kısa boyludur. Karakteristik Özellikler: Golden Retriever köpekler kolay bir şekilde eğitilebilirler. Ev yaşamına da rahatlıkla alışabilirler fakat evdeki bazı eşyalara zarar vermeleri muhtemeldir. Yabancılarla da kısa zamanda kaynaşabilen bu köpekler çocukların en yakın arkadaşı olmayı başarabilirler. İlgi görmekten çok hoşlandıkları gibi durmaksızın sevgi gösterisinde bulunmaya da bayılırlar.

Golden Retriever Nasıl Bakılır?

Golden Retriever bakımı konusunda belli başlı noktalar: