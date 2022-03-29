Giriş Tarihi: 29.3.2022 11:25Son Güncelleme: 29.3.2022 11:27
Golden Retriever Özellikleri Ve Bakımı: Evde Golden Retriever Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?
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Golden Retriever, günlük hayatta en çok karşılaşılan köpek cinsleri arasında yer alır. Cana yakın ve meraklı tavırları ile tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başaran Golden Retriever köpek ile beraber yaşamanın oldukça keyifli olduğundan söz edilebilir. Peki Golden Retriever bakımı nasıl olmalı? Bu konuya ve Golden Retriever cinsi köpeklerin genel özelliklerine dair birçok önemli detaya yazımızı okuyarak hakim olabilirsiniz.
Dünya genelinde evcil hayvan kategorisinde en çok sahiplenilen hayvanların başında gelen Golden Retriever, birçok köpek cinsine kıyasla daha yumuşak tavırlara sahiptir. Sahiplerini koruma eğilimi gösterse de saldırgan hareketlerde kolay kolay bulunmaz. Golden Retriever köpek bakımı da belirli noktalara özen gösterildiği takdirde kolayca sağlanabilir.
Golden Retriever Özellikleri
Golden Retriever cinsinin sahip olduğu ortak özelliklerden şöyle söz edilebilir:
Fiziksel Özellikler: Genel olarak sarı, krem, kahverengi renklerinde olan Golden Retriever cinsi köpekler kendi aralarında da İngiliz, Amerikan gibi farklı cinslere sahiptir. Bu farklı cinslerin gözleri yuvarlak ya da çekik olabilir. Kaslı ve atletik vücutlarının üzerinde yer alan tüyler uzun ve parlak renklidir. Kafasının iki yanında düşük şekilde duran kulaklarının yanı sıra çoğunlukla havada olan kuyrukları da Golden Retriever cinsinin spesifik özelliklerindendir.
Ortalama Ağırlık ve Yükseklik: Orta ırk kategorisinde bulunan Golden Retriever köpekler ortalama 25 ile 34 kilogram aralığında ağırlık gösterirler. Dişi köpeklerin erkek köpeklere nazaran düşük ağırlığa sahip olduklarından söz edilebilir. Yükseklikleri ise 52 ile 61 santimetre aralığındadır. Yine dişi Golden Retriever köpek erkek olanına göre genellikle daha kısa boyludur.
Karakteristik Özellikler: Golden Retriever köpekler kolay bir şekilde eğitilebilirler. Ev yaşamına da rahatlıkla alışabilirler fakat evdeki bazı eşyalara zarar vermeleri muhtemeldir. Yabancılarla da kısa zamanda kaynaşabilen bu köpekler çocukların en yakın arkadaşı olmayı başarabilirler. İlgi görmekten çok hoşlandıkları gibi durmaksızın sevgi gösterisinde bulunmaya da bayılırlar.
Golden Retriever Nasıl Bakılır?
Golden Retriever bakımı konusunda belli başlı noktalar:
Yavru ve yetişkin köpekler için farklı olmak üzere özel olarak üretilmiş mamaları tüketmeleri gerekir. Günde iki öğün olarak tüketecekleri bu mamaların miktarını optimum şekilde ayarlamak gerekir. Çünkü bu cins köpekler kilo almaya eğilimlidir. Ev yemeklerini de yiyebilirler ancak bu yemeklerin çok yağlı olmaması önemlidir. Beslenme programında kalori kontrolü sağlanmalıdır.
Golden Retriever günde belirli süre hareket etmeye ve bir yandan enerjisini kullanırken diğer yandan da metabolizma hızını ayarlamaya ihtiyaç duyar. Bunun için her Golden Retriever'in belirli bir zamanını egzersizle geçirmesi önemlidir. Egzersiz süresi günde 1 saat gibi düşünülebilir fakat köpeğe özel olarak da gözden geçirilebilir. Günün yaklaşık yarısında da uyku ihtiyacını karşılamalıdır.
Bu cins köpekler bahar aylarında yoğun olarak tüy dökerler. Bu nedenle özel fırçalarla günlük olarak taranmaları gerekir. Ayda en az bir kez yaptırılması gereken banyodan sonra da tüylerin taranması önemlidir.
Tırnak kesim işlemini atlamamak gerekir çünkü gereğinden fazla uzayan tırnaklar hem köpeğe hem de etraftaki eşyalara zarar verebilir. Belirli aralıklarla kontrol edilen tırnaklar köpek tırnak makasları ile kısaltılmalıdır.
Diş sağlığını korumak için haftada 1 veya 2 defa diş fırçalama gerekliliği atlanmamalıdır. Aksi takdirde ağızda bakteri gelişimi ve kötü koku meydana gelir.
Golden Retriever köpeklerin daha parlak ve sağlıklı tüylere sahip olmaları ve sağlıklarının desteklenmesi amacıyla vitamin desteğine başvurulabilir. Bu noktada uzman görüşü alınarak ilerlenmelidir. Düzenli olarak aşıları yapılan ve sağlık durumu da takip altında tutulan Golden Retriever köpeklerin ortalama yaşam süresi 10 yıldır.